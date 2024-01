Come abbinare borse e accessori per creare un look chic e armonioso? Alcuni consigli vincenti

Dare forma ad un look armonioso e coordinato, che combini alla perfezione la propria borsa con gli altri accessori non è una semplice questione di moda, ma un vero e proprio atto di espressione personale. Limitarsi a selezionare degli articoli che vadano bene insieme, infatti, non è sufficiente. Occorre creare un dialogo visivo tra i diversi elementi del proprio outfit, dove ogni accessorio, dalla borsa alle sneakers, dal portafoglio al portachiavi, gioca un ruolo cruciale nel raccontare una storia unica.

Come fare, allora, per valorizzare al meglio i propri outfit con un autentico tocco di eleganza? Il primo elemento da cui occorre partire è il colore. Chiaramente, non è necessario che borse e accessori siano della stessa tonalità. Al contrario, spesso, è più efficace creare contrasti o giocare con tonalità complementari.

Un esempio vincente? Una borsa donna di un colore vivace può essere abbinata a sneakers di tonalità neutra, ma con dettagli o lacci che riprendano la tinta della stessa borsa. Sembrano dei piccoli dettagli, ma in realtà sono in grado di creare un collegamento visivo sottile ed efficace.

Per ciò che riguarda lo stile, invece, è essenziale considerare l’occasione e il contesto. Una borsa raffinata e sofisticata potrebbe non accostarsi con un paio di sneakers, a meno che non si stia cercando di creare un contrasto deliberato tra eleganza e uno stile più casual. In questo caso, è fondamentale che gli altri elementi dell’outfit siano bilanciati per non creare dissonanze.

Tra gli altri accessori, troppo spesso sottovalutati, vi sono anche i portafogli. Sebbene siano destinati a rimanere nascosti all’interno della borsa, costituiscono un elemento accattivante ed estremamente versatile, capace di coniugare qualità e stile. Il segreto? Selezionare un modello che abbia un dettaglio, come una cucitura o una zip, che richiami un elemento della borsa può essere un modo tanto discreto quanto efficace per creare coerenza.

Spazio, infine, anche ai portachiavi. Da semplici decorazioni, si trasformano in accessori che sono in grado di modificare radicalmente lo stile di una borsa. Dai modelli più semplici e minimali a quelli più audaci, decorati con pietre, borchie o paillettes, si tratta di dettagli che arricchiscono borse e zaini, aggiungendo un tocco di personalità e colore.

Made in Italy, originali ed eleganti: Gabs offre borse e accessori con uno stile unico

Espressione di un inconfondibile stile Made in Italy e curate nei minimi particolari, le borse firmate Gabs sono dedicate alle donne che desiderano distinguersi con degli accessori unici, in ogni momento della giornata. Il brand, attivo dal 2000 e parte del gruppo Campomaggi & Caterina Lucchi S.p.a, ha dato forma ad una collezione innovativa, che ridefinisce il concetto di moda attraverso design creativi e originali.

Gabs è sinonimo di colore, trasformazione e creatività. Le borse e gli accessori che figurano nella selezione, infatti, si tingono con stampe e fantasie uniche, adattandosi con naturalezza a ogni contesto. Made in Italy, materiali di qualità e innovazione si fondono, per creare accessori che vanno oltre la tradizionale idea di fashion.

In pochi istanti online, le clienti possono scoprire una proposta ampia e costantemente aggiornata, sempre in linea con gli ultimi trend. Include, ad esempio, borse a tracolla, a mano, borse shopper e zaini, ma anche portafogli, portachiavi e piccola pelletteria. Del resto, si tratta di accessori eleganti e raffinati, che consentono di distinguersi in ogni occasione.

Accompagnati da consulenze ad hoc, fornite da un team di esperti, i prodotti vengono consegnati in tempi brevi e i costi di spedizione si azzerano per importi superiori a 50 euro. Terminano l’esperienza online, all’insegna di sicurezza e trasparenza, diverse modalità di pagamento, incluse opzioni rateali.