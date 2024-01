Cagliari. Sedicenne investito e ucciso sulle strisce pedonali in via Peretti

Lunedì tragico a Cagliari dove un sedicenne è stato investito sulle strisce pedonali, mentre attraversava, da una Fiat Punto. Il ragazzo è stato colpito lateralmente ma l’impatto è stato fatale. Vani i soccorsi del 118. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

La conducente della vettura sotto choc si è fermata subito e ha dato l’allarme. Ma per il sedicenne non c’è stato nulla da fare. L’auto era diretta verso la rotonda sotto il ponte dell’Asse mediano. L’impatto è avvenuto all’altezza del McDonald’s. Non andava ad alta velocità e il corpo è stato sbalzato di pochi metri. Inevitabili i disagi al traffico con la corsia di via Peretti chiusa.