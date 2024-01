La Procura di New York contro Trump: chiesta multa da 370 milioni

Nuovi guai in vista per Donald Trump. Il procuratore generale di New York ha chiesto per lui una multa di 370 milioni di dollari per avere gonfiato il valore del suo impero immobiliare di miliardi di dollari, nel corso di un decennio, per ottenere prestiti favorevoli. La cifra è superiore a quella che lo stesso procuratore, Letizia James, aveva fatto inizialmente, 250 milioni di dollari.

La Procura newyorkese punta ad impedire a vita a Donald Trump di fare affari nel settore immobiliare nello Stato di New York. Inoltre vuole un divieto simile quinquennale per i suoi figli Donald Jr ed Eric. L’11 gennaio, dopo le argomentazioni finali di entrambe le parti, il giudice Arthur Engoron dovrebbe emettere una sentenza scritta e specificare una possibile multa di un milione di dollari per Trump, i suoi due figli maggiori e due ex dirigenti, che già ha giudicato responsabili di frode.