Scomparsa di Giulio Santagata, il cordoglio del sindaco Lepore

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Giulio Santagata, uomo di pensiero ed allo stesso tempo instancabile organizzatore, tra gli artefici di una delle più belle e importanti stagioni di partecipazione attiva dei cittadini alla politica. Con la Fabbrica del Programma e altre iniziative, che proprio nel nostro territorio hanno avuto il principale laboratorio, ha dato forma, insieme a Romano Prodi, al progetto dell’Ulivo, della politica aperta alla società, che si fa comunità. Nel corso della sua lunga esperienza politica ed istituzionale non è venuto mai meno a quella intuizione che si è fatta metodo. Partecipazione attiva come motore del progressismo, per ridurre le disuguaglianze e garantire una società più giusta. Alla famiglia e ai tanti compagni di viaggio esprimo le mie più sentite condoglianze”. Questo il messaggio di cordoglio del Sindaco di Bologna, Lepore per la scomparsa di Giulio Santagata.