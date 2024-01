Saldi invernali Bluespirit.com, l’occasione perfetta per acquistare gioielli e orologi a condizioni uniche

I saldi invernali rappresentano un’occasione imperdibile, che permette di acquistare i propri prodotti preferiti a condizioni uniche. In questo periodo speciale, anche la gioielleria digitale Bluespirit.com offre ai propri clienti l’opportunità di scegliere fra gioielli e orologi di altissima qualità. Concepite per impreziosire ogni look, le creazioni acquistabili online sono espressione dei brand più apprezzati del settore, da Cluse a Live Diamond.

Navigando tra le diverse sezioni in cui si articola l’e-commerce, è semplice scoprire collezioni uniche, realizzate con materie prime di elevata qualità: oro, argento, perle, gemme e diamanti. Selezionate per offrire una risposta puntuale alle esigenze del pubblico maschile e di quello femminile, sono accompagnate da spedizioni celeri, che diventano gratuite per importi di oltre 39 euro.

I saldi invernali rappresentano l’occasione perfetta per acquistare collane, anelli, orecchini, bracciale uomo e orologi. Gli accessori che figurano nella proposta di Bluespirit.com sono espressione di quei brand che rappresentano un autorevole punto di riferimento nel settore. Possiamo ricordare, fra gli altri, La Petite Story, Cluse, Morellato, Michael Kors, Chiara Ferragni Brand, Sector No Limits, Live Diamond e Maserati.

Quanti desiderano trovare un cadeau speciale, per stupire una persona importante, non potranno che apprezzare la sezione “Idee regalo” implementata online. Include molteplici opzioni, che si prestano ad essere donate in occasione di tantissime ricorrenze: laurea, San Valentino, compleanno, battesimo o anniversario.

Una volta selezionate quelle creazioni che meglio rispondono alle proprie necessità, è sufficiente procedere con la fase d’acquisto. Gli ordini possono sia essere spediti che ritirati di persona presso uno dei negozi Bluespirit, distribuiti in tutta Italia. Negli store abilitati, poi, è possibile richiedere il servizio di personalizzazione di gioielli e orologi.

Durante la fase di pagamento, essenziale è il fattore sicurezza. Bluespirit.com, non a caso, si avvale del circuito MultiSafepay, leader nel settore delle transazioni online in tutto il panorama europeo. Le modalità fra cui è possibile scegliere, invece, sono carta di credito, PayPal, GooglePay e ApplePay.

Con l’iscrizione al Club Momenti Preziosi, il cliente riceve la Bluespirit Card, una carta che premia i propri acquisti, rendendoli ancora più speciali. Assicura premi e sorprese esclusive e, accumulando i punti, i benefici crescono ulteriormente.

Dal momento di selezione al post-vendita, nell’eventualità in cui il cliente avesse bisogno di supporto, può sempre contare sul cordiale e qualificato servizio di assistenza, pronto a fornire indicazioni preziose e ad indirizzare verso la scelta più adatta. Sull’e-commerce, infine, è presente una sezione “FAQ”, che offre risposte rapide ai quesiti più frequenti.

Non lasciarti sfuggire i saldi invernali di www.bluespirit.com: l’occasione perfetta per acquistare o donare a chi ami gioielli e orologi di altissima qualità.