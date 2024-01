Teheran accusa Tel Aviv: le mani del regime sionista dietro la strage di Kerman

Israele sta provocando ripetutamente le potenze arabe? Gli attacchi mirati fuori dai suoi confini non fanno altro che alimentare le tensioni e portare ad un conflitto regionale in Medio Oriente. Gli americani sono complici della strategia degli ebrei oppure riusciranno ad evitare il peggio?

Il vicepresidente iraniano Mohammad Mokhber, nel suo messaggio di cordoglio per la strage di Kerman, ha accusato Israele dell’attacco, affermando che “le mani del regime sionista” hanno versato il sangue di cittadini innocenti.

L’uccisione dell’alto dirigente di Hamas, Saleh Al-Arouri, avvenuta ieri a Beirut è “una palese aggressione israeliana”. Lo ha affermato il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel corso di un discorso dove ha porto le sue condoglianze al capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e al popolo palestinese. Lo riporta Al Jazeera.

“Rinnoviamo le nostre condoglianze per i martiri di oggi” che sono morti in occasione di un duplice attacco terroristico avvenuto a Kerman, in Iran, sulla strada che porta al cimitero dove è sepolto il generale Qassem Soleimani. “Quello che si è successo oggi a Kerman è un attacco contro chi commemorava l’assassinio di Soleimani: donne, uomini e bambini. Condoglianze alle loro famiglie”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce “L’Orient – Le Jour” è il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in occasione di un suo discorso per l’anniversario della morte di Soleimani.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha condannato le due esplosioni che hanno ucciso almeno 103 persone nel sud del Paese, dove la folla si era radunata per commemorare la morte del generale Qassem Soleimani. “Indubbiamente, gli autori di questo atto vigliacco saranno presto identificati e puniti per il loro atto atroce dalle capaci forze dell’ordine e di sicurezza” ha detto Raisi in una nota. “I nemici della nazione dovrebbero sapere che tali azioni non potranno mai turbare la solida determinazione della nazione iraniana».

È salito ad almeno 188 il numero dei morti nell’attentato terroristico avvenuto nella località iraniana di Kerman: è quanto riporta l’agenzia di stampa iraniana Fars, citando fonti dei servizi di emergenza; il bilancio precedente era di 103 morti e 141 feriti