Capodanno a Crotone

Calabria – Mi hanno riferito che il capodanno in Piazza Pitagora a Crotone è stato tutto bello, tutto grande, tutto straordinario. Ho trovato questo scritto sul web di Mimmo Cavallaro e sinceramente lo condivido;

“Bellissimi discorsi fatti da Amadeus e il presidente Occhiuto sulla nostra Calabria e sulle sue risorse da far conoscere al mondo per incentivare il flusso turistico nei prossimi anni .. Crotone, una città fantastica ricca di storia, cultura e bellezze paesaggistiche, oggi ospita il grande concerto RAI. Peccato che in tutto questo non viene presa in considerazione la possibilità di ospitare sul palcoscenico RAI la musica popolare di questa regione, punto di forza identificativo della cultura della gente di Calabria che con i suoi artisti, in questi anni è diventata anche punto di forza del turismo culturale di questa terra. Tanto meno è stato dato spazio ai grandi cantautori calabresi del calibro di Sergio Cammareri e Dario Brunori. Un’altra occasione mancata. Peccato.”

Mi dispiace per Mimmo Cavallaro ma io, da calabrese non conosco questi due cantautori, come dicono, due grandissimi interpreti. Ma, io penso a quanti altri grandi interpreti potevano essere invitati. Credo però che Amadeus lo sa benissimo. Io conosco personalmente un crotonese, Saverio Alosa Tenore che ama la sua città, da piccolo lo abbiamo visto allo zecchino d’oro, poi in tante trasmissioni, oggi è adulto e canta con una voce splendida, è sposato ed ha un figlio, vive a Torino, ma nel suo cuore c’è sempre Crotone, la sua città e non smette mai di dire da dove proviene. Come lui tanti altri, comunque è stato un peccato che non è stato riservato un posto per i tanti artisti locali diciamo ‘minori’, che tanto minori non sono. Quante band, quanti cantautori, quanti gruppi .. la Calabria è una miniera di musica popolare, etno, rock, pop .. io non ho visto tutto lo spettacolo, era capodanno ma soprattutto per me era una serata particolare. Comunque mi hanno detto tutto bene la Notte di Fine Anno a Crotone. Ma su quel meraviglioso palco della Rai, mio caro Occhiuto la Calabria un posticino piccolo piccolo lo avrebbe meritato. La Calabria, quella vera .. haaaaa dimenticavo cara Rai .. da vecchio presentatore ti posso dire che sul palcoscenico me la cavo abbastanza bene anche io ..

Co Rino Logiacco