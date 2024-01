Auto finita in mare a Capoterra: la vittima è Massimo Cocco di Quartacciu

Si chiama Massimo Cocco, diciannovenne di Quartucciu, il ragazzo vittima dell’incidente avvenuto mercoledì mattina poco dopo le 7 sulla Statale 195.

In base ad una prima ricostruzione della polizia stradale Massimo Cocco era a bordo della sua Renault Clio in direzione Capoterra quando tra il pontile della Rumianca e la rotatoria di Maddalena Spiaggia si è scontrato con una Fiat Marea sulla quale viaggiavano marito, moglie e due figli. L’auto condotta da Massimo è volata fuori strada, finendo in acqua. All’arrivo dei soccorsi per il ragazzo di 19 anni non c’era niente da fare.