Pordenone. Incidente sulla 177: morti Pierantonio Petrocca, Graziella Mander e Claudia Clement

È gravissimo il bilancio dell’incidente di martedì pomeriggio lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, nei pressi di Pordenone: 3 morti e 2 feriti. Nello scontro sono andati distrutti un’ambulanza della Croce Rossa e un camion.

Sull’ambulanza viaggiava un paziente insieme alla volontaria che stava guidando il veicolo della CRI di Maniago. A bordo del mezzo pesante un autista di Valvasone Arzene al primo giorno di lavoro per l’azienda Trans Ghiaia. Pierantonio Petrocca, 52 anni, (in foto), aveva prelevato il mezzo a Oderzo e si stava recando a Valvasone Arzene per un carico da trasportare. In base una prima ricostruzione, il mezzo pesante potrebbe essere uscito fuori di strada, finendo nella scarpata sottostante nel tentativo di evitare l’impatto con il Suv e con l’ambulanza. Le vittime sono la paziente dializzata che si era a bordo dell’ambulanza per essere trasferita, una volontaria della Croce Rossa che era alla guida, e il conducente del camion della Trans Ghiaia.

Pierantonio Petrocca, 52 anni, autista del Tir, originario della Calabria e residente a Valvasone (Pordenone), era al suo primo giorno di lavoro. Lo ha riferito alla stampa il titolare dell’azienda di autotrasporto con sede in provincia di Pordenone che aveva ingaggiato l’uomo. Aveva preso il camion a Oderzo per poi andare alla cava di Valvasone: faceva carico e scarico.

Il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha espresso cordoglio per la scomparsa di Graziella Mander, 50 anni. L’ambulanza coinvolta nell’incidente è della Croce Rossa Italiana, comitato CRI di Maniago.

La paziente all’interno dell’ambulanza si chiamava Claudia Clement, 80 anni. Era stata trasportata per una visita al policlinico universitario di Padova e la stavano riportando a casa.

A bordo dell’ambulanza c’era un operatore della Croce Rossa che è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Il conducente del Suv è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e non risulta in pericolo di vita.

L’incidente ha coinvolto un suv Bmw X5, un’ambulanza e un tir, finito poi nella strada sottostante. Gli infermieri della sala operativa hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, nonché alcune ambulanze. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Sulla dinamica stanno indagando i Carabinieri del comando provinciale di Pordenone, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.