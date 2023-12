Il Genoa riapre la corsa scudetto: la Juve può avvicinare l’Inter

Finale di 2023 da brivido per l’Inter di Inzaghi che a Genova subisce un inatteso stop. Il Genoa riapre la corsa scudetto con la Juve ora a -5 e la possibilità, battendo la Roma, di avvicinare i nerazzurri a solo 2 punti.

Il titolo di campione d’inverno non arriva così in anticipo e niente +7 temporaneo dalla Juve. Come Allegri, Inzaghi scopre quanto il Genoa possa essere pericoloso. L’1-1 rimette pepe alla lotta per lo scudetto. Gilardino, dal canto suo, può brindare il Capodanno con l’orgoglio di chi ha fermato con pieno merito le prime due della classe.

L’Inter rimasta intrappolata nel Marassi, proprio come la Juve che avrebbe voluto staccare. E la lotta scudetto sarà lunga, imprevedibile e per questo ancora più bella.

Simone Inzaghi dopo l’1-1 contro il Genoa non fa drammi. “Avremmo dovuto giocare il pallone più velocemente. Il match non era facile per l’avversaria e per il campo, pesante per entrambe le squadre”. “Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla, se non che dovevamo difendere meglio sul corner a un minuto dalla fine del primo tempo perché conosciamo la loro forza sui piazzati: avessimo evitato il gol, il secondo tempo sarebbe andato meglio. Non siamo soddisfatti e volevamo vincere, ma abbiamo un’ottima classifica pur sapendo che ogni partita avrà insidie come queste. La squadra ha dato tutto”. Ora tocca alla Juve approfittare del mezzo passo falso dell’Inter…