Vertenza Abramo Customer Care, Mario Galea di Italia Viva: ci rassicura l’intervento concertato fra la Presidenza Regionale e CGIL-CISL-UIL

Rispetto alla vertenza Abramo Customer L’avevamo invocata la concertazione non solo per conferire potere negoziale nel rapporto con SIP (Società Italiana per l’esercizio delle Telecomunicazioni) ma anche per le diverse opzioni che un tavolo concertativo, che coinvolga anche il Governo, può offrire.

Per Crotone, poi, assume una valenza duplice dovendo sommare anche la precarietà in cui si dibattono da tempo le partecipate Akrea e Congesi.

Il coinvolgimento del Governo e l’autorevolezza di Occhiuto offrono più opzioni, anche nella prospettiva di esternalizzazione dell’ assistenza agli utenti Calabresi di ARRICAL Spa che si occuperà di risorse idriche, depurazione e rifiuti.

Bene ha fatto il Sindaco di Catanzaro, Fiorita, a celebrare un Consiglio Comunale per coinvolgere tutte le parti politiche, ricevendone un mandato unitario a seguire attivamente l’intera vicenda dopo l’ampio dibattito di quel Consiglio Comunale.

Le Assisi Comunali hanno

prerogative che attengono alla rappresentatività e all’autorevolezza di una classe dirigente, rispetto alla vita e alla prospettiva della comunità che li elegge. Sarebbe appropriato che i Consiglieri Comunali di Crotone esprimessero le loro valutazioni e proposte piuttosto che le loro inquietudini che spesso sono sconfortanti per chi non riesce ad arrivare alla fine del mese.

In ogni caso ci ha pensato il Sindaco Fiorita a dare dimensione Regionale ad una vertenza dove lo slogan unitario deve essere ” non uno di meno” riguardo i posti di lavoro.