Cosa fare a Lisbona la sera: Guide alle Migliori Attività Notturne

Se state pensando di visitare la capitale portoghese, e volete sapere cosa fare la sera a Lisbona, siete nel posto giusto!

In questo articolo scoprirete come funziona la night life lisboeta, quali sono i migliori locali in cui andare nel preserata, e dove andare a ballare.

Sorseggia un drink in uno dei rooftop bar della città

Cosa c’è di meglio che sorseggiare un cocktail mentre si ammira uno spettacolare panorama sulla città? Ecco 3 rooftop bar che consiglio:

Carmo Rooftop

Situato all’interno dello storico quartiere Chiado, il Carmo Rooftop offre una vista mozzafiato sul centro di Lisbona e sulla collina dell’Alfama. Questo elegante bar si trova a pochi passi dal Convento do Carmo da cui prende il nome. La terrazza è il posto ideale per assaporare favolosi cocktail mentre si ammira il tramonto. P.S. trovare il locale è un po’ difficile perché le indicazioni su maps non sono chiare, in pratica si trova dietro il celebre convento, su maps metti il Convento do Carmo come posizione da seguire.

Rossio Gastro Bar

Al Rossio Gastro Bar, si trova sulla terrazza dell’hotel Altis Avenida, e qui potrete osservare piazze storiche come Rossio e monumenti emblematici quali l’Elevador de Santa Justa dall’alto. Con la sua suggestiva terrazza e l’interno in stile art déco, questo spazio vi invita a sorseggiare cocktail originali creati con ingredienti stagionali mentre gustate piatti gustosissimi firmati dallo chef João Correia. Posto ideale per un aperitivo raffinato.

TOPO Martim Moniz

Al TOPO Martim Moniz, situato nell’omonima piazza, scoprirete un locale dall’ambiente giovane e urbano. Il TOPO offre una vista sull’imponente Castelo de São Jorge, ed è rinomato per i suoi cocktail innovativi e per una selezione di petiscos che fondono sapori tradizionali e contemporanei. L’atmosfera qui è animata e spesso accompagnata da DJ set o da musica dal vivo. Ideale se vuoi bere e magari anche ballare!

Ammira il tramonto in uno dei miradouros di Lisbona

Una delle esperienze più affascinanti a Lisbona la sera è assistere al tramonto dai suoi celebri miradouros, ognuno con caratteristiche uniche che incantano i visitatori:

Miradouro de Santa Luzia : si trova nel quartiere Alfama, e offre una vista unica sul centro e sul Tago. La presenza di azulejos e delle bouganville lo rendono una delle terrazze più romantiche della città.

Miradouro de São Pedro de Alcântara : Situato nel Bairro Alto, regala una prospettiva completa su Lisbona, inclusa una chiara visione del Castello di São Jorge. L’accesso può avvenire mediante l’Elevador da Gloria per aggiungere un elemento storico all’esperienza.

Miradouro de Nossa Senhora do Monte : Si erge come il punto più elevato della città e si trova nel quartiere Graça. Da qui il panorama si estende su tutta Lisbona, e la salita, sebbene impegnativa, è ripagata da uno scenario davvero incredibile!

Partecipa a una serata all’insegna del fado

Se il vostro itinerario prevede almeno 2 giorni a Lisbona, una delle cose da fare assolutamente è partecipare a uno spettacolo di fado.

Il fado è un’espressione musicale di origine portoghese, nata a Lisbona nei quartieri popolari nel XVIII secolo. Questo genere musicale è caratterizzato dalla malinconia (saudade), ed è intimamente legato all’anima portoghese, tanto che da qualche anno è stato riconosciuto come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO.

Dove ascoltare questo genere musicale? Ecco alcuni dei locali più celebri:

Tasca do Chico : Locale piccolo e apprezzato per l’autenticità dei suoi spettacoli. Ottimo per chi cerca un’esperienza di fado genuina spendendo poco. Indirizzo : R. dos Remédios 83, Alfama

Maria da Mouraria : Un tributo a Maria Severa, offre un’atmosfera storica. Ideale per chi desidera immergersi nelle radici del fado. Indirizzo : Largo da Severa 2/2B, Mouraria

Casa de Linhares : Nota per la raffinatezza del luogo e l’eccellenza degli artisti. Adatto a chi vuole unire ottimo cibo e musica di qualità. Indirizzo : Beco dos Armazéns do Linho, Alfama

Sr. Fado : Atmosfera familiare e accogliente, gestito da musicisti di fado. Ambiente ideale per chi cerca un’esperienza autentica. Indirizzo : Rua dos Remédios 176, Alfama

Immergiti nella vita notturna di Lisbona nel Bairro Alto

Il Bairro Alto è l’epicentro della nightlife di Lisbona. Il quartiere è celebre per ospitare la più alta concentrazione di bar della città. L’atmosfera informale e i prezzi relativamente bassi rendono la zona ideale passare una serata (alcolica) e fare pub crawling. Ecco alcuni dei locali che abbiamo apprezzato maggiormente:

Capela : Situato in Rua da Atalaia, 45, Capela è aperto dalle 8 di sera fino alle 3 di notte. Una caratteristica che rende unico questo locale è il fatto che si trova in una antica chiesa sconsacrata.

The Old Pharmacy : Questa enoteca, un tempo una farmacia, si trova in Rua do Diário de Notícias, 73-81, operativa dalle 5:30 del pomeriggio fino a mezzanotte. Offre una selezione di vini portoghesi e petiscos da gustare in un ambiente accogliente e informale.

Páginas Tantas : Questo classico jazz bar in Rua Diário de Notícias, 85, offre spettacoli dal vivo da martedì a sabato. Aperto dalle 8:30 di sera fino alle 2 di notte, Páginas Tantas non richiede un costo di ingresso, dovrete soltanto prendere una consumazione.

Vivi la movida lusitana in uno dei club di Lisbona

Lux Frágil

Il Lux Frágil si contraddistingue come IL punto di riferimento nella scena notturna lisbonese. Il locale si trova a Parque Mayer, e il club può ospitare fino a 1.500 persone, ed eventi con dj di fama internazionale. L’ambiente è “fighetto” e per accedere bisogna vestire bene. In genere si paga una quota di ingresso che include una consumazione, ma può variare in base alla serata/evento.

Musicbox Lisbon

Musicbox Lisbon, si trova nel pittoresco quartiere di Cais do Sodré, che in passato era noto come il quartiere a luci rosse di Lisbona. Il locale è relativamente piccolo, ma molto frequentato. A livello di musica cambia in base alla serata. Alcune serate sono dedicate alla musica elettronica, altre all’hip hop e R&B.