Perugia. In piazza IV Novembre Capodanno in musica con un palco che omaggia il Grande Nero di Burri

Un evento-spettacolo gratuito in piazza IV Novembre per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Per la serata del 31 dicembre il Comune di Perugia propone un intrattenimento musicale caratterizzato da allestimenti tecnici innovativi in grado di creare un’esperienza immersiva e coinvolgente per cittadini e turisti e in particolare per i giovani.

Il programma che animerà l’ultima serata del 2023 nel centro storico è stato presentato a Palazzo dei Priori dagli assessori Luca Merli (sicurezza) e Gabriele Giottoli (partecipazione e turismo) insieme a Gianluca Liberali di Mea Concerti srl. Presenti anche Edoardo Guarducci, curatore del progetto per il palco per Atmo e Orizzonte Nove, e Daniele Giraldi di Afterlife e Sps Audio srl che ha seguito il progetto audio-video.

“Sarà un capodanno della città e per tutta la città – ha detto Giottoli -. Siamo infatti partiti dalle eccellenze del territorio per la parte organizzativa e dalla volontà di offrire un intrattenimento dedicato a un pubblico variegato. L’evento sarà anche un tributo a un grande artista come Burri grazie al palco verticale ispirato al Grande Nero”.

L’assessore Merli ha spiegato che “la serata inizierà intorno alle 20 e terminerà verso le una di notte, con una mezzora finale di musica più bassa per accompagnare il deflusso. Trattandosi di un pubblico spettacolo, in osservanza della circolare Gabrielli, sarà delimitata con transenne l’area di spettacolo in piazza IV Novembre, indicativamente dal palco fino all’altezza di via Fani e dell’ingresso di Palazzo dei Priori”. Merli ha anche precisato che “non sono previste chiusure preventive del traffico nel centro storico, ma saranno presenti tre pattuglie della polizia locale in via Calderini, piazza Italia e piazza Partigiani per gestire le chiusure in base alle necessità”.

“Abbiamo coinvolto Dj che operano sul territorio e con un repertorio che alternerà diversi generi in modo da soddisfare target diversificati – ha spiegato poi Liberali -. Lo spettacolo sarà arricchito da effetti di luce e videoproiezioni su maxi schermi”. Su commissione della Mea Concerti srl, infatti, è stato composto un gruppo tecnico-creativo, che include Atmo e Orizzonte Nove (per la parte strutturale), Core servizi e Sps Audio (per l’allestimento tecnico audio, luci e video), definendo un progetto video-luci innovativo per un palco “verticale”. Luci e animazioni video saranno curate dal light designer Fabio Massimo Sunzini e dal video designer Walter Gismondi.

In piazza IV Novembre, tra la Fontana Maggiore e l’albero di Natale (in posizione leggermente più avanzata verso corso Vannucci), sarà quindi realizzata un’installazione innovativa e di grande impatto scenico: una struttura layher che si sviluppa verticalmente e rivestita con tessuti neri e ledwall. L’unicità dell’allestimento tecnico sarà data proprio dalla struttura del palco (largo 10 metri, alto 8 e profondo 2,5) che, per omaggiare l’iconica opera scultorea dell’artista Alberto Burri il Grande Nero, conservata nella Rocca Paolina, avrà la forma di un parallelepipedo.

Qui i dj si esibiranno spaziando dai grandi successi di oggi fino ai classici intramontabili delle feste natalizie. Si alterneranno sul palco: Goldsmith (hiphop) e Mr Mara – Size (Pop, Radio, Italiana), We love 2000 – Afterlife (hits only anni 2000), Mercoledì Rock – Roghers (rock and roll).

Luci e ledwall posizionati a diverse altezze sulla struttura promettono di creare un gioco di colori stupefacente, ravvivando l’atmosfera di festa. Tramite gli schermi sarà possibile vedere anche il countdown di fine anno.