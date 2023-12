Autista privato – tariffe e utilizzo

È probabile che sia accaduto di intravedere, specialmente nei terminal degli aeroporti, allo scalo, dei conducenti in uniforme che mostrano un cartello. Presumibilmente quella figura è il tipico autista privato, che lavora presso una ditta di noleggio con conducente, il quale aspetta garbatamente l’atterraggio del suo utente. Se attualmente non si conosce tale genere di prestazione, in questo caso si sta cercando di leggere la descrizione appropriata. L’attività che svolge il noleggio con conducente, ovvero l’NCC, consiste in un genere di trasporto assolutamente singolare per chi non vuole attendere un lasso di tempo alquanto prolungato e non tollera i mezzi pubblici. Si tratta di chiedere un mezzo condotto da un autista privato, ed il preventivo chiesto sarà pertinente alla strada che verrà percorsa. Si può asserire che consiste in una specie di fusione fra una prestazione svolta da un taxi ed un noleggio, che tuttavia congiunge le virtù di ambedue tali prestazioni di trasporto annullandone le imperfezioni. Di solito l’impegno della trasferta attraverso un noleggio con conducente privato si fa anticipatamente, appunto per stabilire la data e l’orario nel quale ci si deve spostare. Nonché per garantirsi tale opportunità, in special modo in quelle giornate nelle quali si svolgono gli scioperi dei trasporti, e risulta molto complicato rintracciare un veicolo diverso. Perfino il compenso risulta anticipato, e ciò si rivela una novità vantaggiosa, visto che equivale addirittura al fatto che il pagamento non verrà alterato. All’infuori, è ovvio, da qualsiasi sorpresa possa capitare.

Che benefici ci sono nel servirsi di un noleggio con conducente

Successivamente al primo viaggio con un noleggio con conducente raramente si ritorna alle vecchie consuetudini. Appare difficile rifiutare i servizi migliori che fornisce il mercato. In cosa consistono le agevolazioni nel fare uso della prestazione di noleggio con conducente? Come prima cosa, non si avrà l’incombenza di dover condurre l’auto, cosa che, al contrario, si verifica in una prestazione ordinaria di affitto. Pertanto non ci sarà bisogno di recarsi nel luogo in cui si trova l’azienda di noleggio, non si dovrà tentare di trovare un posteggio, non sarà necessario prestare attenzione al carburante che si consuma, non bisognerà preoccuparsi praticamente di niente, che riporti a sé stessi un impegno che si potrebbe avere in direzione della macchina. In questa sorta di locazione è compito del conducente quello di occuparsi integralmente della vettura, non del cliente. Questo è valido anche nel momento in cui ci si dovesse imbattere in una strada chiusa, nel traffico, oppure in un ingorgo. Allora il conducente, appunto, nello stesso modo del tassista, sarà capace di risolvere una circostanza sgradevole evitando di fare tardi, attraverso la sua esperienza vissuta nelle carreggiate della stessa città e la sua capacità, che probabilmente il cliente non possiede, per il fatto che giunge da un’altra città. Per ciò che concerne le agevolazioni nei confronti del taxi, queste risultano determinate dalla chiarezza dei compensi. In assenza di un tassametro, non si dovranno subire le bizzarrie delle file nelle circonvallazioni, dei semafori rossi e dei rinvii aerei. Tanto è vero che le disposizioni di un’autista che lavora presso un noleggio con conducente prevedono di aspettare il proprio utente, sebbene il suo aereo non arrivi nei tempi previsti. Tale attesa è inclusa nella prestazione stessa, e non provocherà nessun cambiamento del compenso. E ciò risulta fondamentale, poiché dato che tale genere di spostamento si adegua perfettamente alle proprie necessità, non ci si dovrà adattare alla prestazione, bensì si adatterà la prestazione ai cambiamenti dei propri piani.