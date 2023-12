Come trascorrono il proprio tempo online gli italiani

Nel corso degli ultimi venticinque anni, la vita dei cittadini di tutto il mondo è stata letteralmente cambiata dalla fruibilità su larga scala di internet. Il ruolo del web è diventato, col passare dei lustri, sempre più influente nella nostra quotidianità, diventando indispensabile nel terzo decennio del nuovo millennio: immaginare una vita senza la grande rete telematica, infatti, è utopistico.

Basti pensare, ad esempio, a quel che accade quando, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, non possiamo connetterci ad essa: le manifestazioni di disapprovazione, in alcuni casi addirittura mista ad arrabbiature di non poco conto, sono assai frequenti. D’altro canto, Internet ci consente di poter svolgere la nostra attività lavorativa, di restare in contatto – in real time – con i nostri affetti più cari e, perché no, trovare un po’ di sano svago durante un’impegnativa giornata di carattere professionale.

Applicazioni di messaggistica istantanea e social network, autentiche passioni italiane

Inutile negare, infatti, come una fetta consistente del tempo che trascorrono online gli italiani sia dedicata allo svago, a quel desiderio di poter “staccare un po’ la spina” e trovare un po’ di relax durante la propria giornata. Il grande successo delle applicazioni di messaggistica istantanea, in tal senso, ne sono l’esempio più evidente, anche se, in talune circostanze, sono utilizzate anche per motivi di lavoro.

A chiunque di noi, d’altronde, capita di volgere lo sguardo ad esse per stemperare un po’ lo stress accumulato durante la giornata lavorativa, interagendo con quelle persone, come – ad esempio – parenti e amici più stretti, che siano in grado di donarci un sorriso e consentirci di vivere con minor tensione la nostra giornata.

Una fetta del tempo degli italiani sul web, poi, è dedicata ai social network, una passione travolgente ad ogni latitudine, ma ancor più accentuata nel Belpaese. Si stima che almeno il 65% degli italiani disponga di un profilo social “autentico”, percentuale che sale ancor più se vengono esclusi gli over 65, alcuni dei quali poco avvezzi all’utilizzo della tecnologia.

Se vengono considerati anche i “cosiddetti” profili fake, ovvero quelli creati senza far riferimento espressamente alla propria persona, la percentuale si innalza al 70/75% della popolazione italiana, ad ulteriore testimonianza di quanto sia forte il desiderio di comunicare e la voglia di interagire non solo con gli affetti più cari o i vecchi compagni di scuola, motivo originario, quest’ultimo, grazie al quale nacque il primo social network di grande successo a livello internazionale.

Internet come volano per migliorare la propria vita sentimentale

I social, infatti, rappresentano un’ottima opportunità per aumentare il proprio raggio di conoscenze, creare amicizie virtuali che possono sfociare, perché no, in autentiche nella vita di tutti i giorni. Un popolo come quello italiano, che fa della socialità un mantra imprescindibile del proprio DNA, non poteva non accogliere favorevolmente l’avvento dei social network nella propria quotidianità.

Un altro tratto caratteristico degli italiani, tuttavia, è il romanticismo. Inutile negarlo: italiani e italiane sono estremamente romantici. Internet, in tal senso, ha offerto delle grandi opportunità per poter conoscere la propria anima gemella, individuare, con alcune prime chiacchierate virtuali, se esistono le basi per poter instaurare un feeling con un’altra persona e vedere, perché no, se Cupido, seppur virtualmente, possa scoccare la famosa freccia.

Gli italiani, però, sono anche un popolo passionale, che vive le proprie emozioni in maniera travolgente, nell’accezione più positiva del termine, alla ricerca di escort genova o in qualsiasi altra città della nostra splendida penisola, al fine di vivere un’esistenza maggiormente soddisfacente. “Vivere senza amore è come non vivere”, una frase che, seppur “abusata”, rappresenta appieno quanto sia importante godere di una vita sentimentale realmente soddisfacente.