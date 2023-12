“Solo nello spazio” è il nuovo singolo del cantautore Aldo Losito

Taranto. “Solo nello spazio” è il nuovo singolo dell’eclettico cantautore Aldo Losito, sui principali stores digitali e dal 14 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale.

Impeccabile la produzione, dagli arrangiamenti attuali ma con un forte richiamo alla tradizione musicale italiana; una ballad dal forte impatto emotivo e dalla melodia che entra in testa sin dal primo ascolto e l’interpretazione dell’artista, intima e sentita, veste il tutto donando maggiore pathos ed emotività.

Una maturità artistica fuori dal comune acquisita da Aldo Losito dopo una lunga carriera tra pubblicazioni, eventi e ‘live’ in giro per radio, tv e palchi.

Ed ora il ritorno del cantautore nella discografia italiana con questo nuovo singolo “Solo nello spazio” che parla di un amore improvviso, inaspettato: una ragazza conosciuta e vista solo per poco, ma che diventa tutto.

«La sua assenza è presenza assoluta, è vuoto, è paura di perdersi, è tutto il mondo lei, è sentirsi solo nello spazio senza». Aldo Losito

Il cantautore Aldo Losito è nato a Mottola, in provincia di Taranto; la sua carriera artistica comincia a soli 12 anni con la scoperta di uno strumento, la chitarra, che sarà per sempre sua inseparabile compagna di vita, morte e rinascita.

Cantante e leader di diverse band, sempre a sfondo rock, Losito presto scopre la vena di cantautore sperimentale e punta tutto sul proprio progetto divenendo ad oggi, autore di tantissime canzoni, con numerosi concerti in piazze, teatri e club.

Negli anni il musicista partecipa e si fa notare in diverse manifestazioni a carattere nazionale come le finali di Sanremo Giovani e partecipa ai tour benefici Tommy Nel Cuore, Telethon, Emergency, e dall’estate 2006 al 2010 è uno dei protagonisti del radio tour pugliese Ciccio Riccio.

Dopo “L’idea” ed “Ormai”, i primi due singoli pubblicati nel 2006 e 2007, nell’estate 2008 l’artista si propone al grande pubblico col brano “Toccami” del cantautore brindisino Gianni D’Errico, scomparso nel 1975: l’ep, pubblicato in allegato al noto quotidiano salentino “Senza Colonne” con quattro tracce, tre delle quali scritte e composte dallo stesso Aldo Losito, vende oltre 3.700 copie nella sola Puglia, portandolo ai vertici delle classifiche di molte radio locali e nazionali; “Toccami” diventerà uno dei brani più scaricati dal web.

Nel 2010 Losito è tra i finalisti dell’Accademia di Sanremolab con la canzone “Se potessi”, in seguito scelto ed incluso nella compilation “Sanremolab”, in vendita presso tutti i negozi di dischi e online su ìTunes e nei principali portali di download musicali; nell’estate di quell’anno pubblica l’ep “Se potessi” con sei tracce, distribuito in allegato al quotidiano del Salento “Senza Colonne”: vende oltre 5.000 copie nella sola Puglia e sono circa 1.500 i download del singolo in tutta Italia.

Nel 2011 Losito esce con il singolo “La mia malattia migliore” presentato poi al grande pubblico nelle aperture dei concerti di Fabrizio Moro; durante l’estate è ospite per tutto il tour radio di Ciccio Riccio e nello stesso periodo è tra i sette finalisti del Premio Bruno Lauzi che lo porterà ad esibirà a Capri per il festival d’autore diretto da Maurizio Lauzi, figlio del compianto Bruno Lauzi.

Il 4 giugno 2012, durante il tour estivo, il cantautore fa uscire il nuovo singolo “Non ci sarà mai pace” con l’etichetta Gekosound di Milano, che lo porterà in un viaggio musicale ricco di influenze, grazie alle collaborazioni con Annarita Di Leo e Dominique Antonacci della band pugliese di musica popolare Terraross, Alilionu Donaldson (rapper nigeriano) e Roberto Gualdi alla batteria della storica PFM. Con “Non ci sarà mai pace” Aldo sarà protagonista del tour di Ciccio Riccio e del Battiti Live di Radio Norba, eventi considerati il nuovo Festivalbar.

Nel 2013 l’artista pubblica il singolo “Foresta di piume”: questo brano vanta la collaborazione di Gary Wallis, batterista dei Pink Floyd.

Nel 2016 il cantautore esce con un singolo dedicato alla sua terra, “Taranto”, canzone in cui parla della bellezza di questa città che, nonostante le tante ferite, riesce incantare e a far sognare.

E dopo un anno di lavoro, nel 2017 Losito presenta “Niend e nisciun” in una nuova veste con nuovi esperimenti e con nuove collaborazioni tra cui Cesko (cantate della band pugliese Apres La Classe), Massimo Tagliata (fisarmonicista ipnotico e autore della canzone “Non vivo più senza te” di Biagio Antonacci), Roberto Gualdi (batterista della PFM), Paolo Romano (bassista di Mario Rosini, Anna Oxa, Sud Sound System).

Nel Natale 2017 arriva il brano “Per amore” insieme al video in Storyboard Animatic, realizzato dalla talentuosa mano di Nicola Sammarco (disegnatore per Walt Disney Company Italia).

Da quel momento Aldo Losito si chiude in studio per lavorare e terminare un nuovo disco di cui presenterà il 15 novembre il primo singolo estratto, “L’urlo”.

