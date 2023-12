Sostituzione vetro box doccia – guida su come fare

Per una persona che si ritrova a dover fare la sostituzione vetro box doccia non è facile sapere se sta facendo le scelte giuste perché si può trattare di un progetto impegnativo: ed ecco perché c’è bisogno di avere le giuste conoscenze e strumenti per ottenere un risultato soddisfacente.

In questo articolo vogliamo esplorare i passaggi fondamentali quando si tratta di sostituire il vetro del box doccia, in modo che ogni persona riesca a capire come ci si muove in questi casi.

Una cosa da ricordare, prima di avventurarsi in questo progetto relativo alla sostituzione del vetro del box doccia, è che c’è bisogno di effettuare un monitoraggio accurato della situazione, nel senso che bisogna ispezionare in maniera attenta il vetro che già c’è, in modo da capire se ci sono difetti o danni.

A questo punto bisognerà misurare con precisione le dimensioni del vetro da sostituire, tenendo conto di eventuali angoli o curve presenti nel box doccia, perché solo grazie a queste informazioni si può ordinare un vetro nuovo che si adatti in maniera perfetta.

Nel momento in cui sono state fatte le misurazioni adeguate si può procedere all’acquisto del pannello di vetro per il box doccia, tenendo presente che sarà importante scegliere un vetro di alta qualità, e cioè che sia resistente all’acqua e agli agenti chimici presenti nei prodotti per la pulizia.

In questo senso può essere una buona idea consultare un negozio specializzato oppure rivolgersi un fabbro in modo da avere consigli sulla scelta del vetro più adatto a quella situazione e a quella doccia.

Cosa succederà a questo punto

A questo punto succede che bisogna decidere se chiamare un esperto per fare la sostituzione o se farla da soli. Al di là di questo quel che è certo è che chiunque la farà dovrà avere gli strumenti necessari, e cioè cacciaviti, guanti protettivi e silicone che servirà per sigillare il nuovo vetro.

Inoltre sarà importante preparare la superficie del box doccia rimuovendo il vecchio sigillante, pulendo in maniera accurata le aree che sono interessate, assicurandosi che la superficie sia asciutta prima di proseguire con l’installazione del vetro nuovo.

Ma bisogna ricordarsi che rimuovere il vetro che già c’è richiede cautela e attenzione, nonché l’utilizzo di un cacciavite, o di una leva apposita, che servirà per rimuovere viti e clip che fissano il vetro dentro il telaio del box doccia.

Inoltre sarà importante fare attenzione a sostenere il vetro mentre lo si rimuove in modo da evitare rotture accidentali. Una volta che il vecchio vetro viene rimosso si potranno pulire eventuali residui di sigillante o calcare che sono rimasti.

A questo punto si può installare il nuovo pannello facendo attenzione a maneggiare il vetro con cura per evitare rotture, assicurandosi al contempo che il vetro si adatti in maniera corretta al telaio del box doccia e cioè che sia allineato correttamente.

In questo senso sarà molto importante utilizzare reti nuove per fissare il vetro nella posizione, applicando il sigillante intorno al vetro per garantire una tenuta stagna e resistente all’acqua.