COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD, 15 DICEMBRE 2023, SALA CAPITOLARE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica, Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (Piazza della Minerva, 38) – 15 dicembre 2023 – Ore 15:30

Al via la quarta edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD, il premio dedicato a personalità, aziende ed associazioni che si sono distinte, ciascuno nel proprio campo, per aver diffuso e/o tutelato la cultura italiana e l’italianità. Il premio ideato, fondato e organizzato dal Presidente di Fondazione ITALY, Dott. Massimiliano Ferrara, avrà luogo il prossimo 15 dicembre, alle ore 15:30, in una sede di prestigio, intrisa d’arte, storia, cultura, un’eccellente sede per un COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD che si preannuncia effervescente con importanti personalità in qualità di premiati e di ospiti. La sede scelta per questa IV edizione, denominata Roma Special Edition, è la Sala Capitolare del Senato della Repubblica presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, in Piazza della Minerva, 38 a Roma.

L’evento, che gode del patrocinio della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia, della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio, della Regione Liguria, di Città Metropolitana Roma Capitale, di Città Metropolitana di Genova, della Città di Roma e del Comune di Genova, è organizzato in collaborazione con MaMa communication, UNITED International Media Partners e Social Future Project Italia.

Anche per questa edizione molte le adesioni da parte di importanti associazioni e realtà internazionali che hanno voluto dare il proprio contributo culturale e un appoggio morale a un convegno e un premio d’eccellenza. Partners di questa IV edizione sono NIAF – The National Italian American Foundation, NIABA – National Italian American Bar Association, l’associazione degli avvocati italo-americani, DOVE – Dove Vivo all’Estero, DIVE – Donne Italiane che Vivono all’Estero Los Angeles, Little Studio Films, NJIHC – New Jersey Italian Heritage Commission, Hoboken Italian Festival e Filitalia.

Oltre 20 i Media Partners internazionali, tutti italofoni, che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento internazionale legato alla cultura, all’eccellenza e al Made in Italy, grazie anche al fattivo aiuto di UNITED International Media Partners, canale internazionale di comunicazione: Radio WGBB Long Island (America), Il Marco Polo (Canada), Musicalissima (Argentina), Radio La Luna (Argentina), Italian’s News Radio (America), Hola mi Gente – Ciao Amici Radio Vaticana (Stato del Vaticano), Gazzetta italo brasiliana (Brasile), ICN Radio New York (America), Agenzia Italia Informa, La Voce (America), La Voce d’Italia (Spagna/Venezuela), Radio Internazionale Genk (Belgio), Christopher Magazine (America), Radio Blu Italia (Australia), Radio TV Chin (Canada), Italian’s News (America), The Hearth of Showbusiness (America), The Wiseguyz Show (America), Allora! (Australia), Corriere Canadese (Canada) e ASIB – Associazione Stampa Italiana in Brasile. Support Partners sono: Top Quality Italian Producers, AdviceTourism e Santero 958. Partners, Media Partners e Support Partners insieme per una più ampia comunicazione e diffusione dell’orgoglio italiano nel mondo!

Il Convegno vedrà la partecipazione di eccellenti figure nell’ambito culturale e della diffusione della conoscenza, del Made in Italy e della ricerca, pregiandosi della presenza anche di importanti esponenti della storia colombiana e dei vari studi legati ai collegamenti e agli intrecci dell’epoca. Nello specifico il tavolo dei Relatori sarà così composto: Dott. Marino Ruggero, giornalista, scrittore e poeta, tra i maggiori esperti e studioso a livello mondiale di Cristoforo Colombo, quattro libri rivoluzionari su questa importante figura, di cui uno tradotto in sette Paesi, un lungo saggio in inglese, 30 anni di studio ricercando la verità, a volte scomoda, su Colombo, quattro libri di poesia, due di aforismi e due romanzi, di cui uno con Riccardo Fellini, il fratello del grande Federico; Prof. Edoardo D’Angelo, dottore della Sorbona, professore ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, con Dottorato Honoris Causa del Ministère des Affaires Entrangères et du Dévéloppement, Université de Caen-Normandie (Francia). Il suo curriculum è vasto e ci limitiamo alle sue 28 monografie e ai 141 articoli in riviste e volumi miscellanei scientifici. Ha inoltre prodotto la curatela di 12 volumi miscellanei; Dott. Pasqualino Buonfiglio, Presidente di SFP – Social Future Project Italia, associazione di promozione e tutela del Made in Italy, della cultura e del patrimonio italiano; Dott. Goffredo Palmerini, giornalista internazionale e scrittore, studioso dell’emigrazione italiana, in particolare in America e in Canada; Prof. Franco Leone, storico e ricercatore d’arte, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi per la Cultura Italiana, insignito, tra gli altri, del Premio Internazionale di Letteratura “Comunicare l’Europa”, del Premio Internazionale La Sapienza di Roma e del Premio Internazionale di Letteratura Bruxelles.

Il COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD sarà l’occasione per parlare dell’Italia, delle sue eccellenze, della nostra cultura, a 360°, della nostra unicità, del nostro talento e del bello che ci contraddistingue nel mondo. La conduzione di questa importante IV edizione è affidata alla giornalista Marilena Alescio. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming direttamente sul sito del Senato della Repubblica (https://webtv.senato.it/webtv_live) e sul relativo canale YouTube (https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano).

Come ormai da tradizione, i nomi della rosa dei prescelti al Premio non è ancora stata diffusa. Una novità importantissima, fortemente voluta dal fondatore e organizzatore, è l’istituzione del Premio Sezione Media Operators, riservato agli operatori della comunicazione internazionale, che si aggiunge alle due sezioni già esistenti, ovvero Premio Sezione Amazing, riservato alle persone, e Premio Sezione Excellence, riservato alle aziende, istituzioni e associazioni. Non mancheranno le sorprese, ospiti di spessore e neanche un Premio alla Carriera, nella sezione Amazing.

L’appuntamento è dunque per il prossimo venerdì 15 dicembre, alle ore 15:30, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (Roma, Piazza della Minerva, 38). Si ricorda che è un evento su iniziativa di Fondazione ITALY e che le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo. L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima e comunque l’ingresso è consentito solo su invito.”

Massimiliano Ferrara

Presidente di Fondazione ITALY