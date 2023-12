Agricola, nuovo tassello nella storia di famiglia

Udine – Abbiamo incontrato S.A. il Principe Christian Agricola, che abbiamo avuto il piacere di averlo già intervistato altre volte presso l’ Archivio di Udine, Altezza; sappiamo che lei sta portando avanti un dialogo tra la nobiltà del passato e quella del presente, si vero, tramite l’istituzione della Aristocratica dell’Europa Orientale con dei convegni ormai di carattere internazionale dove si parla di nobiltà, di storicità, di nobiltà dei sentimenti con beneficenza verso il prossimo, ect., ogni nostro Membro d’Onore o Delegato può invitare le persone che vogliono collaborare in un percorso nobile e sociale, non solo quindi, nobili di rango o per discendenza, ma anche nobili di animo anche perché vogliamo rappresentare il NOI e non l’ IO. Noi tutti abbiamo una discendenza, siamo frutti di un grande albero, un grande mosaico dove noi, genitori di oggi e i nostri figli in futuro rappresenteranno sempre questo albero genealogico ed il ramo familiare. Verissimo, ed io personalmente continuo le mie ricerche ed “Ho sempre paragonato la mia vita ad un mosaico, una di quelle opere d’arte composte da tanti tasselli in cui ognuno di essi racconta una storia diversa che però, nel complesso, costituiscono un unico capolavoro”, ottima affermazione Altezza, tutti noi dovremmo conoscere i tasselli che compongono la nostra famiglia. Non credo che sarà ultimo ma uno di questi tasselli è recentissimo, arriva dall’autorevole Archivio di Stato di Vienna, il quale ha rinvenuto uno di questi tasselli mancanti del mio mosaico. Così si è espresso il Nobile Principe Christian Agricola. ho ricevuto copia di un documento dove cita il Dr. Philipp Agricola, (Reichsfürsten) e cioè, Principe del Sacro Romano Impero, padre di Leonardo Agricola nato nel 1480, notaio e cancelliere e ambasciatore nel XVI secolo di Marino Grimaldi, Patriarca di Aquileia. Ma chi era Philipp Agricola?

Nei documenti viene citato come autorevole professore e medico della Medizinische Universität Wien, Principe del Sacro Romano Impero e uomo di grande cultura e che la famiglia era feudataria di un territorio dell’Impero, ma non si hanno ulteriori notizie sul padre di Philipp, in quanto come afferma l’Archivio di Stato di Vienna “la mancanza di ulteriori documenti è dovuta ai danni bellici subiti dall’Archivio Storico”. Un ulteriore documento menziona il figlio di Philipp, Leonardo come Principe del Sacro Romano Impero, tutto ciò lascia ben intendere la trasmissibilità del titolo.

Quindi illustre Principe Agricola questo tassello si aggiunge agli altri che sta raccogliendo e che ha raccolto negli anni. Si in primis, ho iniziato confrontando lo storico archivio gentilizio della mia famiglia fondata dal mio avo Principe del Sacro Romano Impero Carmine Agricola (Ischitella n. 1643 – m. 1713 Ischitella), poi con i documenti presenti nei vari Archivi, come : l’Archivio di Stato di Lucera, l’Archivio Notarile di Udine e di Apricena, l’Archivio di Napoli, gli Archivi delle Diocesi di Sipontina, Manfredonia, di nuovo Udine e Aquileia, l’Archivio Narodni e Österreichisches di Vienna. Una bella ricerca a quanto vediamo, in effetti la conduco ben volentieri ed invito a chi in famiglia ha volontà di scoprire chi erano i propri antenati di farlo, non per questo devono essere nobili ad ogni costo, però è bello sapere cosa facevano i nonni o bisnonni e da dove venivano, poi se strada facendo si scopre che in tal famiglia c’è un Cavaliere Ereditario, un Nobile, un Notabile o altro è ancora più interessante.

Ognuno ha il dovere di conoscere chi erano non solo i genitori, ma anche i nonni o bisnonni, se non li ha conosciuti, e nella ricerca esce fuori di tutto, ci vuole tempo e pazienza.

La Redazione (pillole di storia)