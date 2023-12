Recanati. Luisa e Piermaria Stortini trovate in avanzato stato di decomposizione

Sono state trovate senza vita in casa le sorelle Stortini. Le anziane donne sono morte per cause naturali. Il decesso risale ad alcuni mesi addietro. È quanto emerge dall’esame autoptico eseguito sui cadaveri delle due donne, che i pompieri hanno trovato in avanzato stato di decomposizione nella casa in Corso Persiani, nel centro storico di Recanati (Macerata).

Luisa Berenice, 69 anni, e Piermaria Luigia, 71 anni, erano entrambe in camera da letto e non c’è stata alcuna violenza. Una era seduta sulla sedia, l’altra sul pavimento ai piedi del letto. Il sostituto procuratore di Macerata, Vincenzo Carusi, aveva aperto un fascicolo sulla morte delle due sorelle e affidato l’autopsia al medico legale Antonio Tombolini. Già dal primo esame cadaverico era emersa l’ipotesi di morte per cause naturali, ma da parte della procura si voleva stabilire anche la fase temporale nei due decessi.

Le sorelle Stortini non si erano mai sposate, erano molto legate tra loro. Entrambe originarie di Macerata, erano state affidate ad un parente di Recanati del quale, negli anni, si sono perse le tracce. I loro corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Li hanno rinvenuti i pompieri, allertati dalla municipale, che non riusciva a contattarle per una perdita d’acqua nella cantina sottostante l’abitazione che le due donne avevano ereditato.