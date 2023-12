Non perderti la magia del Natale spezzino 2023: oltre 100 eventi per le festività natalizie

1 città in festa, 11 mercatini tipici, 31 giorni di festa oltre 100 eventi da vivere. Un ricco programma di spettacoli, eventi, musica, balli che coinvolgerà tutta la città e darà modo agli spezzini, grandi e piccini, e ai molti turisti che sempre più scelgono la nostra città come meta, di poter respirare un clima di festa e serenità dall’8 dicembre al 7 gennaio.

“Una città da vivere, con tante iniziative pensate per tutti e che renderanno le festività natalizie ancora più speciali – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – la Notte Bianca di Natale del 16 dicembre, la novità del TRAC Festival, la grande festa di Capodanno, ma non solo. Tanti eventi che speriamo possano donare gioia e spensieratezza e unire ancora di più la nostra comunità.”

Una città illuminata e accogliente che offrirà ogni giorno più eventi sparsi per tutta la città che renderanno unica l’atmosfera natalizia e accompagneranno le persone nello shopping natalizio. Ma non è tutto. Per le festività è stato attivato un servizio di bus navetta gratuito che collegherà nei week end (venerdì, sabato e domenica) dalle 14.30 alle 20 il parcheggio del Palasport a Piazza Chiodo con cadenza di 20 minuti e il parcheggio del centro commerciale “Le Terrazze” in via Cozzani sempre a Piazza Chiodo con cadenza ogni 15 minuti.

Un programma che vedrà l’apertura straordinaria della galleria Quintino Sella, recentemente restaurata, che consentirà di vivere un’esperienza suggestiva e ricca di emozione. Ma anche grandi spettacoli itineranti con i trampolieri acrobati e saltimbanchi, musica, concerti, La notte Bianca di Natale in programma il 16 dicembre, il trofeo di Natale del Palio del Golfo in passeggiata Morin, le mostre, gli spettacoli al Teatro Civico e, grande novità di quest’anno, il TRAC festival che per due mesi, all’interno uno chapiteau immerso nei giardini storici della città nell’area esterna del PIN, proporrà un cartellone di eventi che porterà alla Spezia i migliori “artisti di strada” provenienti da tutto il mondo e che hanno partecipato ai più importanti festival europei. Ed infine, per il mese di dicembre, la grande festa organizzata dall’Amministrazione Peracchini il 31 dicembre in Piazza Europa per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024.

Insomma 100 motivi per restare a Spezia e vivere il Natale in allegria e serenità.

Programma:

venerdì 8 dicembre

MERCATINO HOBBISTI

ore 8.00 – 19.00 Via Veneto

di fronte a piazza Europa

GALLERIA QUINTINO SELLA

Apertura straordinaria

ore 10.30-12.30/17.00-19.00

INAUGURAZIONE PRESEPE

DI RINO MORDACCI

ore 10.00 Museo Etnografico

in collaborazione con

Museo Diocesano della Spezia

VISITA GUIDATA ALLA

BATTERIA VALDILOCCHI

ore 14.00-17.30 a cura di Pro Loco del Golfo

NATALE AL MUSEO E IN BIBLIOTECA!

Acquerelli di Natale Laboratorio per bambini

ore 16.00 Palazzina delle arti

ACCENSIONE LUCI VILLAGGIO

DI BABBO NATALE – INAUGURAZIONE DEL PRESEPE – BENEDIZIONE

DELL’ALBERO ore 17.30, Pitelli

a cura di Pro Loco Pitelli

a seguire rinfresco a cura di Arci Pitelli

BIANCHE VISIONI

Parata itinerante di trampolieri

ore 17.30 – 19.30 Corso Cavour /piazza Cavour /via Rosselli/via del Prione/piazza Sant’Agostino/piazza Bastione e ritorno

a cura di Compagnia Teatro Scalzo

INAUGURAZIONE

PRESEPE NEL CORTILE

ore 18.00, cortile di Via Milano, 36

a cura di ProSpezia Ciassa Brin

LA MUSICA CLASSICA PER

ABBATTERE IL TABÙ Concerto

ore 18.00 Sala Dante

a cura di La Libellula – O.D.V.

sabato 9 dicembre

MERCATINO CREATORI

OPERE DELL’INGEGNO

ore 8.00 – 19.00 Piazza Garibaldi

Visita guidata gratuita alla scoperta della città LA PIEVE DI SAN VENERIO

Punto di ritrovo: Via Chiodo lato giardini ore 8.15, partenza ore 8.30 con autobus n°18

info: Ufficio IAT Via del Prione, 228

GALLERIA QUINTINO SELLA

Apertura straordinaria

ore 10.30-12.30/17.00-19.00

VISITA GUIDATA ALLA

BATTERIA VALDILOCCHI

ore 14.00-17.30 a cura di Pro Loco del Golfo

FESTEGGIAMO INSIEME L’ATTESA

Laboratorio per bambini

ore 15.00 Piazza Brin

a cura di ProSpezia Ciassa Brin

INAUGURAZIONE CASETTA DI BABBO NATALE E ALBERO, FESTIVAL DEI DOLCI NATALIZI DAL MONDO E LABORATORI

ore 16.00 Piazza Brin

a cura di ProSpezia Ciassa Brin

NATALE AL MUSEO E IN BIBLIOTECA!

Scatole d’artista Laboratorio per bambini

ore 16.00 CAMeC

ARECIBO, 57 anni di segnali dallo spazio

conferenza di Osvaldo Faggioni

ore 17.00 – Sala Marmori Piazza Europa

a cura di Ass. Astrofili Spezzini

GLI ELFI MUSICANTI

Street band musicale itinerante

ore 17.30 – 19.30 Piazza Garibaldi/via del Prione/via Chiodo/corso Cavour sino a p.za Cavour a cura di Compagnia Teatro Scalzo

PFM CANTA DE ANDRÈ: ANNIVERSARY

ore 21.00 Teatro Civico

domenica 10 dicembre

MERCATINO DI NATALE HOBBISTI

ore 9.00 – 18.30 Piazza Brin

VISITA GUIDATA ALLA

BATTERIA VALDILOCCHI

ore 14.00-17.30 a cura di Pro Loco del Golfo

NATALE AL MUSEO E IN BIBLIOTECA!

Decora il natale con la ghirlanda

dei romani Laboratorio per bambini

ore 15.00 Castello San Giorgio

lunedì 11 dicembre

LE FOLLIE DELLA LUNA

ore 21.00 Teatro Civico

Compagnia degli evasi, Dancing Project

a cura di Lions Club Roverano

martedì 12 dicembre

MERCATINO CREATORI

OPERE DELL’INGEGNO

ore 8.00 – 19.00 Via Veneto

di fronte a piazza Europa

mercoledì 13 dicembre

CONVERSAZIONI SULL’EDUCAZIONE. Gruppo di dialogo – Genitori e familiari

ore 15.00 – 17.00 Centro per le famiglie

NATALE IN PROGRESS

ore 16.30 Ludoteca Civica

LABORATORIO DI TeaLtro

Un modo diverso di stare insieme

(per ragazzi 11+)

ore 18.30 – 20.00 Centro per le famiglie

FEDERIGO SALVADORI “COVID 19-100 LA SPEZIA”

Proiezione fotografie

Mediateca Regionale Ligure “S.Fregoso”

Ore 18

Filippo Caccamo “TEL CHI FILIPPO”

ore 21.00 Teatro Civico

giovedì 14 dicembre

ASCOLTARE IL CORPO E CALMARE LA MENTE: tecniche di rilassamento

ore 17.30 -18.30 Centro per le famiglie

venerdì 15 dicembre

TEMPO DI SCELTE: orientamento scolastico rivolto alle famiglie

ore 16.00 – 17.00 Centro per le famiglie

GLI ANGELI DESIDERANO FISSARE LO SGUARDO. La Natività e l’adorazione dei pastori e dei magi Inaugurazione mostra

ore 17.00 Museo Lia

LO SCHIACCIANOCI

ore 20.30 Teatro Civico

Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Rumena

sabato 16 dicembre

MERCATINO CREATORI

OPERE DELL’INGEGNO

ore 8.00 – 19.00 Via Veneto di fronte

piazza Europa

MERCATINO HOBBISTI

ore 8.00 – 19.00 Piazza Garibaldi

Visita guidata gratuita alla scoperta della città LA PIEVE DI MARINASCO

Punto di ritrovo: fermata Valdurasca ore 9.45, raggiungibile con il bus n°13 o n°16

info: Ufficio IAT Via del Prione, 228

PASSEGGIATA su circuito ad anello

Felettino, Isola, Villa della Contessa, Felettino

ore 10.00 -16.00 a cura di Pro Loco del Golfo

TOMBOLA DI NATALE

ore 15.00 Sede Pro Loco Pitelli

a cura di Pro Loco Pitelli

CREIAMO UN MURALES NATALIZIO

Laboratorio creativo per bambini 6+

ore 15.30 – 17.30 Centro per le famiglie

NATALE AL MUSEO E IN BIBLIOTECA!

Facciamo l’albero?

Laboratorio per bambini

ore 16.00 Museo Etnografico Podenzana

“ALLA MENSA DI…” Presentazione libro di R. Gambini, dialoga con l’autrice E. di Spigna ore 17.00 Museo Etnografico Podenzana

a cura di Circolo Il Porticciolo

ACCENSIONE GRANDE STELLA DELLA SOLIDARIETÀ FRA LE GENERAZIONI

ore 16.15 – 17.40 Piazza Europa

SPETTACOLO DI SANTA LUCIA

ore 16.30 Sala Dante

a cura di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETD-APS della Spezia

THE BOOK LOVERS CLUB gruppo di lettura

ore 17.00 Biblioteca Civica Beghi

ACCOGLIENZA DELLA LUCE DI BETLEMME

ore 17.00 Stazione Centrale

a cura di Comunità M.A.S.C.I. della Spezia

CHRISTMAS STREET BAND – Street band di fiati con musiche natalizie swing

ore 17.30 – 19.30 Migliarina

a cura di Compagnia Teatro Scalzo

NOTTE BIANCA DI NATALE

ore 18.00 – 23.00 Piazzetta del Bastione/Largo dei Dantisti Spezzini di fronte Museo Lia

THE BRONX GOSPEL CHOIR & KAYLAH HARVEY

Ore 21 Teatro Civico

domenica 17 dicembre

MERCATO NATALIZIO

ore 9.00 – 19.00 Viale Garibaldi

PALIO DI NATALE

dalle ore 10.00 Passeggiata Morin

DIMOSTRAZIONE MINI VOLLEY

ore 15.00 -17.00 Piazza Brin

a cura di Prospezia Ciassa Brin

NATALE AL MUSEO E IN BIBLIOTECA!

Lo scoiattolo del Natale

Laboratorio per bambini

ore 16.00 Museo del Sigillo

VISITA GUIDATA ALLA

BATTERIA VALDILOCCHI

ore 14.00-17.30 a cura di Pro Loco del Golfo

CHRISTMAS STREET PARADE

Parata itinerante di trampolieri

ore 17.30 – 19.30 Piazza Brin

a cura di Compagnia Teatro Scalzo

TRAC FESTIVAL Acrobati Sonics in Toren

ore 21.00 Teatro Civico

MERCATINI DELL’INGEGNO, giochi per bambini, casa di Babbo Natale, raccolta giocattoli e libri per il Sorriso Francescano dalle ore 10.00 Piazza ex Cantiere Navale

Faggioni e via della Marina – Cadimare

a cura di Pro Loco Cadimare

lunedì 18 dicembre

NOI X VOI Consegna auguri natalizi a

Forze dell’Ordine, Vigili del fuoco e

Reparto Pediatria

ore 9.00 – 11.00 Piazza Europa

a cura di Real Flavor

REAL FLAVOR’S CHRISTMAS 2

esibizione musicale – raccolta doni per l’acquisto di macchinari e attrezzature per ospedali e centri per bambini

ore 15.00 – 18.30 Largo dei Dantisti Spezzini di fronte Museo Lia

a cura di Real Flavor

martedì 19 dicembre

MERCATINO CREATORI

OPERE DELL’INGEGNO

ore 8.00 – 19.00 Via Chiodo – portici

MERCATINO HOBBISTI

ore 8.00 – 19.00 Via Veneto

di fronte a piazza Europa

GIOCHI SOTTO L’ALBERO e laboratori

ore 15.00 Piazza Brin

a cura di Prospezia Ciassa Brin

LETTURE ANIMATE LAV

ore 16.30 Ludoteca Civica

VISITA GUIDATA IN INGLESE ALLA MOSTRA

“Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei Pastori e dei Magi” del Museo Civico A. Lia a cura di Tara Keny

Ore 17 Museo Civico A.Lia

Massimo Popolizio in UNO SGUARDO DAL PONTE

di Arthur Miller

ore 20.45 Teatro Civico

mercoledì 20 dicembre

AUGURI NO STOP ALL’ODEON

cinema gratuito per tutta la famiglia

Dalle ore 10 alle ore 21

Cinema Odeon della Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”.

ILLUMINIAMO IL NATALE

ore 16.30 Ludoteca Civica

FOYER, Incontro con Massimo Popolizio

ore 18.00 Pin

Inaugurazione mostre

VOCI DI DENTRO mostra fotografica

a cura di Obiettivo Spezia

OPERE dello scultore Claudio Caporaso

ore 18.00 Mediateca Reg. Ligure S. Fregoso

a cura di Prospezia Ciassa Brin

LABORATORIO DI TeaLtro

Un modo diverso di stare insieme

(per ragazzi 11+)

ore 18.30 – 20.00 Centro per le famiglie

Massimo Popolizio in UNO SGUARDO DAL PONTE

di Arthur Miller

ore 20.45 Teatro Civico

giovedì 21 dicembre

NATALE AL MUSEO E IN BIBLIOTECA!

Se fossi …Norman Rockwell

Laboratorio per bambini

ore 15.00-16.00 Biblioteca D’arte

CONCERTO DI ARCHI E CHITARRE

del Conservatorio “Giacomo Puccini”

della Spezia ore 17.00 Museo Lia

Ingresso gratuito

CONCERTO DI CORNAMUSE

ore 17.30 Chiesa N.S. del Pianto Cadimare

a cura di Pro Loco Cadimare

venerdì 22 dicembre

CINELABORATORIO DI NATALE

ore 16.00 Mediateca Regionale Ligure

TOMBOLATA BAMBINI E FAMIGLIE

ore 16.30 Ludoteca Civica

BALLATA ITINERANTE NATALIZIA

ore 16.00 – 18.30-19.00 Piazza Brin/Piazza Garibaldi /Via Prione /Corso Cavour fino a Piazza Beverini/Piazza Sant Agostino/Piazza Bastione a cura di Dancing Project

CANTI NATALIZI DEI BAMBINI

Inaugurazione mostra piccoli Presepi

ore 17.00 Piazza Brin

a cura di Prospezia Ciassa Brin

FLYING BACH Concerti a teatro

La breakdance incontra la musica di Bach ore 21.00 Teatro Civico

a cura di Fondazione Carispezia

sabato 23 dicembre

Visita guidata alla sezione della CUCINA Laboratorio “MORTAIO E PESTELLO”

per la realizzazione della tipica salsa della cucina ligure – ore 10.00 Museo Etnografico

MOTO BABBONATALATA

ore 16.00 Piazza Brin

a cura di Prospezia Ciassa Brin

LABORATORIO CREATIVO NATALIZIO

Creazione di ghirlande con materiali

naturali ore16.30 – 17.30

Centro per le famiglie

CHRISTMAS STREET PARADE

Parata di trampolieri

ore 17.30 – 19.30 Corso Cavour fino a piazza Cavour/via Rosselli/via Prione/piazza

Sant’Agostino/Piazza Bastione e ritorno

a cura di Compagnia Teatro Scalzo

NATALE AL MUSEO E IN BIBLIOTECA!

Aspettando insieme il Natale

Laboratorio per bambini

ore 19.00 – 23.00 Biblioteca Beghi

OVER THE RAINBOW Coro Gospel

ore 21.00 Chiesa San Martino – Biassa

a cura di Pro loco Insieme per Biassa

domenica 24 dicembre

MERCATO NATALIZIO

ore 8.00 – 19.00 Viale Garibaldi

APERTURA PICCOLO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA

ore 9.30-12.00 /15.00-18.30 Pitelli

a cura di Pro Loco Pitelli

BABBOABBRACCIATUTTI

Parata itinerante Babbo Natale abbraccia gioca e balla con tutti i passanti

ore 17.30 – 19.30 Piazza Garibaldi /via Prione/via Chiodo/corso Cavour sino a piazza Cavour a cura di Compagnia Teatro Scalzo

NATALE SUBACQUEO

ore 22.30 – 24.00 Passeggiata Morin

a cura di Gruppo Sub Ospedale

NATALE SUBACQUEO

ore 22.00 Cadimare

Pro Loco Cadimare a cura della sez. sub in

coordinamento con la Chiesa N.S. del Pianto

lunedì 25 dicembre

APERTURA PICCOLO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA

ore 16.30-18.30 Pitelli

a cura di Pro Loco Pitelli

TRAC FESTIVAL – Les Rois Vagabonds, Concerto por Deux Clown

ore 18.30 Chapiteau Pin

martedì 26 dicembre

APERTURA PICCOLO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA

ore 9.30-12.00 /15.00-18.30 Pitelli

a cura di Pro Loco Pitelli

GALLERIA QUINTINO SELLA

Apertura straordinaria ore 10.30-12.30

TRAC FESTIVAL – Les Rois Vagabonds, Concerto por Deux Clown

ore 21.00 Chapiteau Pin

mercoledì 27 dicembre

BABBO NATALE SI È SVEGLIATO TARDI!

E ORA COME SI FA? Teatro delle ombre/ proiezione (famiglie 0-18)

ore 16.30-17.30 Centro per le famiglie

a cura di TeaLtro

TRAC FESTIVAL – Les Rois Vagabonds, Concerto por Deux Clown

ore 21.00 Chapiteau Pin

APERTURA PICCOLO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA su prenotazione

a cura di Pro Loco Pitelli

giovedì 28 dicembre

VISITA GUIDATA AI TESORI DELLA

BIBLIOTECA CIVICA – CONCERTO

a cura del Conservatorio “G. Puccini”.

ore 17.00 Biblioteca Mazzini

APERTURA PICCOLO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA su prenotazione

a cura di Pro Loco Pitelli

venerdì 29 dicembre

IL GIORNO DI PAGA Gioco ludico da tavolo (famiglie 0-18)

ore 16.30-17.30 Centro per le famiglie

COLORIAMO LA VITA DI UN GATTO

Laboratorio per bambini – con Sonia Tognoni

ore 15.30 Piazza Brin

a cura di ProSpezia Ciassa Brin

UBALDO MAZZINI. POESIE DIALETTALI

di Piergiorgio Cavallini

Dialoga con l’autore Egidio Banti

ore 17.00 Museo Etnografico G. Podenzana

TRAC FESTIVAL – Les Rois Vagabonds, Concerto por Deux Clown

ore 21.00 Chapiteau Pin

APERTURA PICCOLO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA su prenotazione

a cura di Pro Loco Pitelli

sabato 30 dicembre

TRAC FESTIVAL – Les Rois Vagabonds, Concerto por Deux Clown

ore 21.00 Chapiteau Pin

TRAC FESTIVAL – Workshop: Les Rois

Vagabonds, Concerto por Deux Clown

incontro sulla formazione degli artisti

ore 22.30 Pin

APERTURA PICCOLO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA su prenotazione

a cura di Pro Loco Pitelli

domenica 31 dicembre

GALLERIA QUINTINO SELLA

Apertura straordinaria ore 16.00-18.00

APERTURA PICCOLO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA su prenotazione

a cura di Pro Loco Pitelli

CONCERTO DI FINE ANNO

“Libiamo, né lieti calici di Capodanno”

Ensemble Symphony Orchestra

ore 20.30 Teatro Civico

a cura di Società dei Concerti

NOTTE DI SAN SILVESTRO

CAPODANNO 2024

ore 21.00 – 02.00 Piazza Europa

Felice 2024!

lunedì 1° gennaio

GALLERIA QUINTINO SELLA

Apertura straordinaria ore 16.00-18.00

TRAC FESTIVAL – Les Rois Vagabonds, Concerto por Deux Clown

ore 18.30 Chapiteau Pin

martedì 2 gennaio

TRAC FESTIVAL – incontri formazione, Philip Radice, Make’em laugh!

Laboratorio sull’arte del clown

ore 15.00 – 19.00 Chapiteau Pin

mercoledì 3 gennaio

TRAC FESTIVAL – incontri formazione, Philip Radice, Make’em laugh!

Laboratorio sull’arte del clown

ore 15.00 – 19.00 Chapiteau Pin

giovedì 4 gennaio

LA BEFANA DEI ROMANI

Laboratorio per bambini

ore 15.30 Museo del Castello San Giorgio

TRAC FESTIVAL

Circo Galleggiante, CabaretVariEtà

ore 21.00 Chapiteau Pin

venerdì 5 gennaio

GALLERIA QUINTINO SELLA

Apertura straordinaria

ore 10.30-12,30/ 17.00-19.00

Visita guidata alla sezione della CUCINA Laboratorio “MORTAIO E PESTELLO”

per la realizzazione della tipica salsa della cucina ligure – ore 10.30 Museo Etnografico

Visita guidata alla mostra

“GLI ANGELI DESIDERANO FISSARE LO SGUARDO. LA NATIVITÀ E L’ADORAZIONE DEI PASTORI E DEI MAGI”

ore 17.00 Museo Lia

a cura di Andrea Marmori

TRAC FESTIVAL – INCOGNITO

Magik Fabrik

ore 20.00 Chapiteau Pin

sabato 6 gennaio

GALLERIA QUINTINO SELLA

Apertura straordinaria

ore 10.30-12,30/ 17.00-19.00

VISITA GUIDATA ALLA

BATTERIA VALDILOCCHI

ore 14.00-17.30

Cioccolata calda e vin brulè

a cura di Pro Loco del Golfo

TOMBOLA DELLA BEFANA

ore 15.00 sede Pro Loco Pitelli

a cura di Pro Loco Pitelli

LA BEFANA ARRIVA IN CIASSA BRIN

ore 16.00 Piazza Brin

a cura di Prospezia Ciassa Brin

TRAC FESTIVAL

Circo Galleggiante, CabaretVariEtà

ore 21.00 Chapiteau Pin

domenica 7 gennaio

VISITA GUIDATA ALLA

BATTERIA VALDILOCCHI

ore 14.00-17.30 a cura di Pro Loco del Golfo

“MIA” di Melania Corradini

Presentazione libro

ore 17.30 Bibilioteca del quartiere

via Castelfidardo 1

a cura di Prospezia Ciassa Brin

LA FESTA DELLA BEFANA: laboratorio di creazioni magiche e divertimento

ore 15.30 Biblioteca Civica Beghi

TRAC FESTIVAL – INCOGNITO

Magik Fabrik

ore 19.30 Chapiteau Pin

MOSTRE IN CORSO

Museo Lia

“GLI ANGELI DESIDERANO FISSARE LO SGUARDO.

LA NATIVITÀ E L’ADORAZIONE DEI PASTORI E DEI MAGI”

CAMec

ANTONELLO GHEZZI “TERRA, CIELO IPERURANIO”

“SARENCO. LA PLATEA DELL’UMANITÀ”

“BLU/BLUES. OPERE DALLE COLLEZIONI DEL CAMEC

Palazzina delle Arti

“LA CITTÀ CHE CAMBIA.

LA SPEZIA DA AGOSTINO FOSSATI AI GIORNI NOSTRI.”

Museo Tecnico Navale

MOSTRA FOTOGRAFICA “NAVI ASILO DAL MARE LA VITA”

SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO

Servizio bus navetta ogni 20 minuti parcheggio Palasport – Piazza Chiodo per i giorni:

venerdì 8 – sabato 9 – domenica 10 dicembre dalle 14:30 alle 20:00

sabato 16 – domenica 17 dicembre dalle 14:30 alle 20:00

sabato 23 – domenica 24 dicembre dalle 14:30 alle 20:00

sabato 30 dicembre dalle 14:30 alle 20:00

domenica 31 dicembre dalle 14:30 alle 02:00

venerdì 5 – sabato 6 gennaio domenica 7 gennaio dalle 14:30 alle 20:00.

Seguiranno percorso: Palaspezia – via Carducci – Piazza Dante – via Veneto – piazza Verdi – Piazza Chiodo e ritorno.

Servizio bus navetta ogni 15 minuti parcheggio E. Cozzani – Piazza Chiodo per i giorni:

venerdì 8 – sabato 9 – domenica 10 dicembre dalle 14:30 alle 20:00

sabato 16 – domenica 17 dicembre dalle 14:30 alle 20:00

sabato 23 – domenica 24 dicembre dalle 14:30 alle 20:00

sabato 30 – dicembre dalle 14:30 alle 20:00

venerdì 5 gennaio sabato 6 gennaio domenica 7 gennaio dalle 14:30 alle 20:00.

Seguiranno percorso: Park Terrazze – via Antoniana – Ospedale – via Veneto – piazza Verdi – Piazza Chiodo.

Per il ritorno: piazza Chiodo – piazza Verdi – via XXIV Maggio – vai Doria – via Cozzani – park Terrazze.

Il calendario di tutti gli appuntamenti potrà essere visionato e scaricato sulla homepage del Comune www.comune.sp.it