Natale 2023: Abbigliamento second-hand e vintage protagonista

Il periodo natalizio è ormai alle porte, e con esso arriva la difficile ricerca del regalo di Natale perfetto per i nostri cari. Tra le infinite opzioni disponibili, l’abbigliamento second-hand (chiamato anche Pre-Loved dagli anglosassoni) e quello vintage stanno diventando un trend sempre più popolare. Ma perché scegliere abiti di seconda mano come regalo natalizio? E dove è possibile scovare le migliori offerte ed i capi vintage assolutamente da non perdere? Continua a leggere qui di seguito per scoprire di più su questa vera e propria moda esplosa sia tra i cosiddetti Millennial, sia tra tutti quelli che hanno pura nostalgia di capi ed accessori che hanno fatto epoca.

DOVE NASCE L’Amore per l’Abbigliamento di Seconda Mano

È bene dirlo: c’è un fascino unico nell’abbigliamento vintage che si riflette nell’aumento della sua popolarità. Prima di tutto, l’abbigliamento di seconda mano è intriso di storia e personalità. Ogni capo ha una propria storia da raccontare (ecco perché son chiamati anche Pre-Loved) che passa di mano con il nuovo proprietario. Allo stesso tempo, l’abbigliamento usato è una scelta sostenibile. L’abbigliamento vintage offre altresì l’opportunità di possedere pezzi unici e di qualità superiore a prezzi accessibili, permettendo di creare un guardaroba distintivo e personale. Non è difficile capire perché regalare un vero e proprio pezzo di storia della moda a Natale sia una scelta tanto apprezzata. I capi vintage infatti sono irripetibili ed originali. Non è possibile trovarli nelle grandi catene di abbigliamento, nei centri commerciali o nei negozi più famosi, rendendoli un’opzione di regalo molto speciale e personale. E poi diciamocelo: solo l’impegno nella ricerca, nel trovare quell’accessorio che manca o che il nostro amato cercava da tanto tempo, da ancora più valore e significato al pensiero stesso!

Perché l’abbigliamento di seconda mano è un’ottima scelta di regalo per Natale 2023

Come detto, ogni capo ed oggetto di seconda mano ha una storia personale che lo accompagna (da quel rammendo invisibile nell’angolino alla toppa in vista, passando per quei capi rimasti ancora come nuovi ma con alle spalle il fascino del vissuto). Questo perché i capi vintage sono spesso realizzati con materiali di alta qualità, resistenti e durevoli, rendendoli non solo un regalo di Natale 2023 affascinante ma anche pratico e ricercato. Scegliendo di regalare abiti di seconda mano invece di optare per capi nuovi, aiuta a diffondere una cultura più sostenibile ed ecologica, promuovendo un approccio più consapevole al consumo contro l’iper-consumismo che da anni ha dominato nella moda. Rinunciare all’acquisto di nuovi vestiti significa infatti ridurre la domanda di produzione e di conseguenza l’impatto ambientale

Dove trovare i migliori capi usati e vintage da regalare

Ci sono diverse opzioni per trovare abiti vintage ed usati da regalare per questo Natale 2023. Ecco alcune idee:

Negozi di abbigliamento vintage : ci sono sempre più negozi fisici ed online specializzati nella vendita di capi vintage . Questi negozi offrono una vasta selezione di abiti, accessori e scarpe di diverse marche provenienti da diverse epoche e stili . Qui è possibile trovare pezzi unici e di alta qualità a prezzi accessibili. Ne è un esempio concreto Lampoo , piattaforma online (ma con anche negozi fisici a Milano e Londra), che punta a costruire una moda più sostenibile , incoraggiando le consumatrici ad estendere il ciclo di vita di quei capi che non si usano più e rimangono nell’armadio. Lampoo funziona in modo semplice e veloce, garantendo l’autenticità dei prodotti in vendita perché analizzati e certificati da un loro team di esperti. Basta accedere alla loro piattaforma su com e vedere in pochi click le migliori offerte del momento sull’abbigliamento femminile o regalare una borsa firmata alla vostra dolce metà.

Siti di vendita online : oltre ai negozi fisici, ci sono anche diversi siti di vendita online specializzati ed App (come ad esempio Vinted) nella vendita di abbigliamento vintage. Questi siti offrono una vasta selezione di capi provenienti da tutto il mondo, dando accesso a un'ampia gamma di stili e prezzi.

Come scegliere l’abbigliamento scond-hand perfetto per il Natale 2023

Scegliere un abito vintage come regalo natalizio per questo 2023 può sembrare una sfida ardua, ma seguendo alcuni consigli è possibile fare la scelta giusta: È cruciale conoscere bene il gusto della persona e – se possibile – cercare di scoprire quali sono i suoi stili preferiti, i colori che ama e le misure che indossa. C’è un abisso tra abbigliamento anni ’60-70 e quello degli anni ‘80-90: ogni persona è in qualche modo attratta da certi stilemi ed epoche in ambito vestiario e prendere un accantonata è molto facile! Questo ti aiuterà a scegliere un pezzo che si adatta perfettamente al suo stile e alla sua personalità. Vediamo ora due parametri base da considerare:

Verificare la Qualità e le Condizioni del Capo : Non tutti i capi vintage sono stati conservati allo stesso modo. Prima di acquistare, è importante verificare le condizioni dell’articolo . Controlla se ci sono eventuali difetti , come macchie o strappi, se il capo è stato riparato in passato o meno. Ricorda che un buon pezzo d’abbigliamento vintage dovrebbe essere ben conservato e di alta qualità .

Considerare l'Occasione: Pensa all'occasione in cui la persona indosserà il capo. Un abito da sera degli anni '50 potrebbe non essere la scelta migliore per qualcuno che ama un look casual, mentre un giubbotto di jeans degli anni '80 potrebbe essere il regalo perfetto per un amante dello stile sportivo.

CONCLUSIONI: perché optare per la moda second-hand a Natale 2023

L’abbigliamento vintage ed usato sta diventando sempre più protagonista come scelta di regalo per Natale. Un dono unico, originale e sostenibile che può essere trovato in diversi luoghi, come negozi specializzati, mercatini dell’usato e siti di vendita online. Con alcuni consigli pratici è possibile scegliere l’abito vintage perfetto per ogni persona e rendere questo Natale 2023 ancora più speciale. Quindi, perché non considerare l’abbigliamento second-hand come scelta di regalo per il Natale alle porte? I tuoi cari saranno sicuramente felici di ricevere un regalo con così tanti significati e valore. Buono shopping vintage!