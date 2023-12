Macchinari e attrezzatura da lavoro: il successo di FVL Edilizia

Per migliorare la produttività e raggiungere un numero sempre maggiore di potenziali consumatori, sono sempre di più le aziende che scelgono di implementare la propria presenza sul web attraverso e-commerce specializzati.

Tra i settori interessati dal trend figura anche quello edilizio, con una percentuale sempre più ampia di architetti, artigiani e imprese che si affida ai canali digitali per acquistare l’attrezzatura per svolgere la propria attività.

In quest’ambito, un vero e proprio riferimento è fvledilizia.it, ecommerce di prodotti per l’edilizia che si contraddistingue per un catalogo di oltre 10.000 prodotti, tutti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Forte di un’esperienza di oltre 25 anni sul territorio, lo store di FVL Edilizia mette a disposizione anche la possibilità di richiedere un servizio di consulenza tecnica cui si affianca un’assistenza clienti efficace e professionale.

I servizi offerti da FVL Edilizia

Le imprese edili, i professionisti e i privati che hanno bisogno di attrezzatura di qualità per il proprio lavoro si trovano a dover affrontare delle spese che vanno a incidere in modo significativo sul budget stanziato.

Per questo motivo, rivolgersi a un e-commerce leader nel settore come quello di FVL Edilizia, che ha fatto del rapporto qualità prezzo un proprio punto di forza, permette agli utenti di acquistare tutta la strumentazione necessaria a prezzi vantaggiosi.

Inoltre, le commesse portate avanti dalle impese edili hanno spesso dei tempi molto stringenti che richiedono loro di disporre di tutto il materiale quanto prima, così da ottimizzare tutte le attività. A tal riguardo, l’e-store di FVL Edilizia garantisce una vasta gamma di prodotti in pronta consegna, che vengono conservati in un magazzino di 8.500 mq presso Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo.

Al fine si offrire un servizio completo e attento alle esigenze di ogni cliente, il team di FVL Edilizia esegue dei sopralluoghi nei cantieri attivi in Toscana per supportare i progettisti nelle analisi dei costi, necessarie per investire le risorse disponibili in modo efficace. Inoltre, per conoscere il funzionamento dei Bonus Casa, in particolare del Superbonus 110%, è disponibile una squadra di consulenti sempre pronti ad aiutare i clienti nella scelta dei materiali da utilizzare per poter ottenere questo incentivo.

FVL Edilizia, per rispondere alle esigenze di ogni utente mette a disposizione anche un’officina per la manutenzione di particolari macchinari per l’edilizia. Un servizio utile per garantire il corretto funzionamento degli stessi, necessario al fine di rispettare i tempi di lavoro ed evitare ritardi che, in caso di guasto di un’attrezzatura, rischierebbero di compromettere le attività.

La proposta di FVL Edilizia

Lo store online di FVL Edilizia propone diverse tipologie di attrezzatura e articoli impiegati nello svolgimento dei lavori di edilizia ma non solo.

Per esempio, è disponibile un’ampia selezione di vernici e pitture che possono essere personalizzati in base alle richieste del cliente grazie alla presenza di un colorificio, in cui professionisti del settore, mediante l’utilizzo di tintometri dei migliori brand del settore, come San Marco e Fassa Bartolo, possono ricreare qualsiasi colore.

Inoltre, sull’e-commerce di FVL Edilizia è possibile trovare macchinari per intonacare come, per esempio, frattazzatrici, fugatrici e intonacatrici firmate da Revelin, Knauf, Mixer; strumenti di misura di Metrica, Laserliner, Rurmec; elettroutensili come le smerigliatrici della Bosh, dell’Einhell e della Metabo, carotatrici del marchio Eibenstock, levigatrici della Kapriol, dell’Akifix e di altri brand leader nel campo.

La possibilità sono molteplici: basta collegarsi al sito fvledilizia.it per scoprire la vasta proposta di una delle realtà più strutturate e fornite del settore.