Derby di Coppa Italia? Ai quarti possibile Lazio-Roma

Vittoria striminzita ma tanto basta a Sarri per passare il turno di Coppa Italia. Punteggio finale di Lazio-Genoa 1-0 con i laziali qualificati per il tredicesimo anno consecutivo ai quarti di finale di Coppa Italia. La rete che consegna ai biancocelesti il passaggio del turno è di Guendouzi, al 5′.

Mister Sarri ha spedito in campo una squadra di quasi tutti titolari. Invece il collega Gilardino ha dato spazio a chi fino adesso ha giocato meno, schierando però in attacco Retegui, recentemente recuperato dopo i problemi fisici che lo hanno limitato negli ultimi due mesi. Ai quarti la Lazio sfiderà la vincente di Roma-Cremonese, in programma il 3 gennaio. Altamente probabile quindi ai quarti un derby della Capitale in Coppa Italia.