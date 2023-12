Pavia. Ventenne finisce con la sua auto nel Naviglio Pavese

Incidente stradale venerdì pomeriggio a Pavia. Una ragazza di 22 anni è finita con la sua auto nel Naviglio Pavese, alla periferia di Pavia nei pressi dello stadio, dopo uno scontro con un altro mezzo. La giovane di 22 anni è stata salvata da due vigili del fuoco che si sono lanciati in acqua per salvarla. Quando è stata soccorsa dagli operatori del 118, la ragazza era in arresto cardiaco. E’ stata rianimata e trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo dove si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Uno dei vigili del fuoco che l’ha liberata dall’auto finita nel Naviglio, è finito in ospedale per un principio di ipotermia, provocata dalla temperatura gelida dell’acqua. Lievi ferite per il suo collega, così come per l’uomo di 77 anni che era alla guida dell’altra auto e per il nipote tredicenne.