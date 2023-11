Nuovo stop forzato per il Pontefice. Bergoglio in questi giorni ha rallentato le sue attività per un’infiammazione ai polmoni. Papa Francesco pertanto non partirà venerdì per gli Emirati Arabi Uniti, dove avrebbe dovuto prendere parte al vertice internazionale sul clima (Cop28). Sarebbe stata la prima partecipazione nella storia di un Santo Padre ad un summit tematico delle Nazioni Unite.