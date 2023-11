Il fenomeno del dating online in Italia

Nel mondo, l’Italia viene accostata a parole come “bellezza” e “romanticismo”. Se la prima è una sorta di “grazia divina”, grazie alle tante beltà artistiche e paesaggistiche presenti nel nostro paese, la seconda, invece, è da attribuire allo spirito dei cittadini del Belpaese, sentimentali e passionali come pochi altri al mondo.

Quanto gli italiani siano romantici e passionali al tempo stesso, ormai, è un dato di fatto acquisito, testimoniato anche da alcuni sondaggi demoscopici condotti a livello continentale, alcuni dei quali, oltretutto, rivelano alcuni tratti estremamente pepati dei nostri connazionali. Secondo un recente sondaggio, infatti, il 70% degli italiani avrebbe tradito il partner perlomeno in una circostanza nel corso degli ultimi ventiquattro mesi.

Dating online, una passione a tinte fortemente tricolori

Un dato che non ha eguali nell’intero Vecchio Continente: la Francia, seconda in questa “speciale” classifica, registra un tasso fedifrago attorno al 63%. Gli italiani, quindi, amano vivere la propria sfera intima in maniera estremamente più disinvolta rispetto a qualche lustro fa. E internet, in tal senso, ha rappresentato un elemento chiave, uno spartiacque fondamentale per poter vivere pienamente la propria intimità.

La grande rete telematica, d'altro canto, è utilizzata dall'85% dei cittadini italiani ed è in grado di offrire grande supporto e aiuto in qualunque circostanza. Ed è inevitabile, considerati il romanticismo e la passionalità degli italiani, che ad essa si faccia ricorso anche per migliorare la propria vita sentimentale sotto qualsivoglia sfaccettatura: dalla ricerca dell'anima gemella al desiderio di vivere qualche serata con sfumature prevalentemente piccanti.

Il dating online è un fenomeno presente nel nostro paese da almeno tre lustri, che ha avuto una forte accelerazione nel corso degli ultimi dieci anni, in particolar modo durante il periodo dei lockdown. Il 45% degli italiani, infatti, dichiara di aver fatto perlomeno un accesso ad un sito di dating online, percentuale che è certamente più elevata: una fetta significativa di nostri connazionali, per una sorta di pudore reverenziale, le ha utilizzate ma non lo ammette esplicitamente.

Il differente approccio al mondo del dating online di uomini e donne

Un altro dato, poi, risulta estremamente interessante per comprendere quanto il fenomeno, ormai, sia ben radicato nel nostro territorio ed investa, in modo omogeneo, la maggior parte delle fasce d’età: i cinquantenni di oggi, ad esempio, erano i trentenni degli anni ‘00, epoca in cui iniziarono a prendere piede i siti d’incontro nel mondo del web. In Italia, si stima che il 25% delle relazioni sentimentali in Italia siano nate dopo una conoscenza nel mondo della grande rete telematica.

Le motivazioni che spingono gli italiani ad utilizzare queste applicazioni, quindi, sono totalmente differenti l’un l’altra e variano, spesso, anche da uomo e donna. Volgendo lo sguardo ad altri sondaggi dedicati alla tematica del dating online, si evince come l’approccio iniziale sia diverso tra uomini e donne: i primi, infatti, volgono lo sguardo a questi siti con un approccio più frivolo; le seconde, invece, vanno alla ricerca di qualcosa che non sia solo prettamente effimero

Certo, non è mai corretto generalizzare: nel “mare magnum” di internet esistono uomini alla ricerca di rapporti duraturi e donne, viceversa, che desiderano solo un po’ di evasione e divertimento nel mondo del dating online. Come non è raro, poi, che alcune persone abbiano mutato il loro approccio alle applicazioni di dating durante l’utilizzo delle stesse: alcuni con un atteggiamento prevalentemente superficiale hanno trovato, poi, l’amore della loro vita, mentre altri che si erano iscritti col desiderio di trovare un compagno/a si sono ricreduti e vivono il mondo del dating online con una condotta decisamente frivola.