A tu per tu con la psicologa: il 30 novembre a Matera un incontro per discutere gli aspetti psicologici della sclerosi multipla

Considerare la salute fisica l’ingrediente principale del benessere di una persona è una semplificazione che non tiene conto del ruolo cruciale giocato dai fattori psicologici e sociali. Quando si parla di Sclerosi Multipla (SM), malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale, non è possibile prescindere dalla sua influenza sulla vita emotiva, psicologica e sociale delle persone interessate e, in modo indiretto, delle persone che stanno loro vicino.

“Stress, depressione, ansia, disturbo dell’umore, paura – dichiara Claudio Piacenza, resonsabile della sezione AISM di Matera – sono quindi parte della vita di una persona cui è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Ogni diagnosi può portare a sentimenti di negazione, rabbia, tristezza e paura. Man mano che la malattia progredisce, le persone possono affrontare sfide emotive enormi. Il supporto psicologico emerge come una componente essenziale e irrinunciabile nella gestione complessiva della SM; ecco perché abbiamo reputato importante offrire un incontro in cui parlarne”.

Nasce così l’incontro “A tu per tu con la psicologa”, previsto per giovedì 30 novembre alle ore 17.30 presso la sede operativa di Matera del CSV Basilicata in via La Malfa 102, dove, chiunque ne abbia bisogno potrà partecipare alla discussione con la psicologa, dott.ssa Magda Braia. Sarà l’occasione di rivolgere dubbi e domande sugli aspetti psicologici nella sclerosi multipla e raccogliere insieme informazioni e adesioni per l’avvio del supporto psicologico individuale e di gruppo presso la sezione AISM del territorio.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni e iscrizioni:

Sezione Provinciale AISM Matera

+393316561014

[email protected]