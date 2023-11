Genova. “L’acqua è vita” il convegno della Camera di Commercio

Si è svolto lunedì mattina alla Camera di commercio di Genova il convegno “L’acqua è vita” all’interno delle iniziative per la Giornata mondiale dell’alimentazione, che ogni anno si svolge il 16 ottobre.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale agli studenti intervenuti al convegno, l’assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia, che ha ricordato come “La Giornata mondiale dell’alimentazione, in questo 2023 punta i riflettori sull’acqua, fondamento della vita e del cibo. La campagna di quest’anno ha mirato alla sensibilizzazione a livello mondiale dell’opinione pubblica sull’importanza di una gestione più oculata delle risorse idriche, in quanto la disponibilità di questa preziosa risorsa è minacciata dalla rapida crescita demografica, dall’urbanizzazione, dallo sviluppo economico e dal cambiamento climatico. E’ bene che le giovani generazioni capiscano che l’acqua potabile non è infinita, come nessuna delle risorse naturali, e che è necessario mutare i nostri comportamenti quotidiani, facendo ognuno di noi la propria parte, nel suo piccolo, per preservare un bene prezioso”.