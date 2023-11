Venezia. Omicidio di Ben Mallat: arrestato Raffaele Marconi

Raffaele Marconi, 33 anni, veneziano, è accusato di omicidio volontario. L’uomo è stato trattenuto dai Carabinieri con l’accusa di avere ucciso Ben Mallat, 25 anni di origine tunisina.

In base ad una prima ricostruzione sembra che Ben Mallat si trovasse all’interno del bar gestito da un bengalese, ex Cristallo, quando Raffaele Marconi lo ha colpito alla testa con un colpo di arma da fuoco, forse un fucile, di sicuro a canna lunga ma la matricola è abrasa e si sta cercando di stabilire la marca.

Ben Mallat é morto dopo una breve agonia sotto gli occhi di chi si trovava lì in quel momento. Raffaele Marconi sarebbe fuggito e avrebbe gettato l’arma in canale. Marconi é stato preso qualche ora dopo e l’arma recuperata.

Raffaele Marconi, residente poco distante dal luogo del delitto, è in stato di fermo per l’omicidio di Ben Mallat. L’uomo, sposato e con due bimbi, lavora per un’azienda di trasporti da diversi anni. Le indagini sono in corso e, al momento, nessun movente viene escluso.