Piscopio di Vibo Valentia. Salvatore D’Amico morto in un incidente stradale

La comunità di Piscopio di Vibo Valentia è in lutto. A soli 47 anni è morto Salvatore D’Amico. Il quarantenne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in contrada Peppandrea di Filogaso sulla strada provinciale Filogaso-Vazzano.

Salvatore D’Amico, residente a Piscopio, è rimasto schiacciato all’interno dell’auto una Jeep, dopo un volo di alcuni metri. La vettura è finita in una scarpata e si è schiantata al suolo dal lato del conducente. Sul mezzo c’erano altre due persone, sotto choc, ma rimaste illese. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 ed elisoccorso, ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso di Salvatore D’Amico per schiacciamento.