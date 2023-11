Dai corredini ai seggioloni, Nidodigrazia.it offre ai genitori migliaia di articoli per i loro piccoli tesori

Nidodigrazia (www.nidodigrazia.it), realtà italiana con alle spalle oltre cinquant’anni di attività, che si distingue per la qualità dei prodotti offerti e la costante ricerca delle migliori marche nel settore dell’infanzia, offre a neo-genitori e futuri genitori migliaia di alternative, che spaziano dalle culle ai passeggini. Gli articoli, espressione dei top brand del settore della prima infanzia, sono accompagnati dall’opzione di spedizione a costo zero, a cui si aggiungono consulenze dedicate, fornite da un team di esperti.

Fin dal 1969, anno di fondazione del negozio fisico di Busto Arsizio, Nidodigrazia ha sempre puntato a far sentire i clienti accolti e coccolati, proprio come se fossero a casa. Anche la piattaforma digitale, semplice ed intuitiva da utilizzare, rispecchia alla perfezione tale filosofia, garantendo molte opportunità speciali.

Scorrendo tra le pagine del catalogo digitale, infatti, s’incontrano migliaia di opzioni, che spaziano dal seggiolone Tripp Trapp alle carrozzine, passando per borse fasciatoio, passeggini, corredini, tutine, biberon, accessori per la pappa e per il bagnetto e arredi per la cameretta.

Con un click su “Outlet” è semplice scoprire le migliori opportunità di risparmio del momento. Ma a ciò si uniscono anche promozioni che regolarmente scandiscono il calendario dell’e-shop, che conducono ad un ulteriore risparmio sui prezzi di listino ufficiali.

Nidodigrazia.it mette a disposizione soltanto i brand più apprezzati e autorevoli del settore, come Inglesina, Cybex, Bamboom, Stokke e Babyzen. Inoltre, grazie ad un team di professionisti e appassionati, è in grado di offrire al proprio pubblico un supporto preciso e puntuale in ogni fase di permanenza online: dalla selezione al post-vendita.

Le spedizioni, che si realizzano in appena 24/48 ore, sono portate a destinazione da corrieri con comprovata esperienza e diventano gratuite per acquisti di oltre 49 euro. Sicure e trasparenti, chiaramente, sono anche le modalità di pagamento disponibili: carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico bancario o in tre rate con Scalapay.

Diversi servizi speciali rendono la proposta ancor più conveniente. Tra questi, possiamo citare il servizio “ordina ora-ritira poi”, ideale per organizzare gli spazi domestici in previsione dell’arrivo del bambino, e il servizio di lista nascita, disponibile sia in negozio che online. Inoltre, è possibile acquistare Gift Card e richiedere la consegna a domicilio nelle aree vicine al punto vendita di Busto Arsizio.

Infine, gli oltre 14.200 feedback certificati dalla piattaforma eKomi, che hanno portato Nidodigrazia.it a ricevere il Certificato d’Oro d’Approvazione, attestano l’eccellente qualità dei prodotti offerti e la professionalità del team aziendale.

Con Nidodigrazia.it, scegliere il meglio per il tuo piccolo tesoro diventa un'esperienza semplice e vantaggiosa.