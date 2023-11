Rogue Charlie: fuori in radio il nuovo singolo “La tempesta”

Da venerdì 24 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “La tempesta”, il nuovo singolo dei Rogue Charlie già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 novembre, estratto dall’EP “Se Tutto Finisse Qui”.

“La Tempesta” è un brano in cui l’ansia emerge come tema principale. Essa è vista come una minaccia che incombe sulle nostre vite, suscitando paura, generando impotenza e offuscando la visione del nostro futuro. A volte, però, non riusciamo a spiegarla, e rimaniamo incompresi agli occhi degli altri, giudicati come folli, preoccupati per una tempesta imminente che nessuno riesce a vedere tranne noi stessi.

Spiega la band a proposito del brano: “Durante i concerti, arrivati a questo pezzo, le dinamiche si abbassano e nel silenzio si fanno avanti delle timide note di pianoforte che si combinano ad un tappetto di suoni elettronici, è l’inizio della Tempesta. Pian piano si aggiungono anche gli altri strumenti con dinamiche sempre più elevate, da strofa a ritornello, tutta la canzone è un continuo crescendo e la tensione è sempre più elevata”.

Biografia

Rogue Charlie è un progetto indie/alternative rock attivo dal 2018, nato da cinque ragazzi che vengono da piccoli comuni della provincia di Vicenza, con la forte voglia di farsi sentire. Numerose influenze: dall’alternative rock, al pop rock, fino all’emo o all’indie rock. Numerosi anche i gruppi che li hanno ispirati, Nothing But Thieves, Red Hot Chilli Peppers, Royal Blood, Delta Sleep, Gomma e molti altri. Dai primi live nei locali della zona, ai concorsi, fino ai festival musicali, i Rogue Charlie hanno uno storico di quasi un centinaio di concerti, numero che puntano a moltiplicare negli anni a venire. Dopo l’uscita del primo EP autoprodotto nel 2020 e di due singoli negli anni successivi (in collaborazione con musicisti che lavorano per grandi personaggi della musica come Elisa), annunciano l’uscita di un altro grande progetto musicale indipendente. Sei brani, scritti e arrangiati autonomamente, in un EP che vuole avere una direzione completamente diversa dall’ultimo singolo. Questo EP è un progetto più alternativo, senza troppi filtri o regole.

Dopo “Falena”, “La tempesta” è il nuovo singolo dei Rogue Charlie disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 novembre 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 24 novembre.