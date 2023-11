Roma. Vincenzo Torella morto schiacciato in un cantiere in centro storico

Ennesima tragedia mortale sul lavoro. Una trivella ha travolto e ucciso Vincenzo Torella, operaio sessantenne mentre lavorava in un cantiere al centro storico di Roma. Vincenzo Torella è morto schiacciato.

L’infortunio mortale è avvenuto lunedì mattina a pochi passi da via Veneto. Attorno alle 7 è scattato l’allarme. Vani i soccorsi per Vincenzo Torella, originario di Villa Santo Stefano (Frosinone). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro e gli ispettori del lavoro dell’Asl. L’area del cantiere dell’edificio, ad angolo tra via Ludovisi e via Cadore, è stata transennata per i rilievi. La Procura ha aperto un fascicolo. Omicidio colposo contro ignoti è il reato ipotizzato dai pm che hanno disposto l’autopsia.

In base ad una prima ricostruzione sembrerebbe che la trivella, portata a terra tramite una gru per effettuare dei sondaggi delle fondamenta dello stabile, abbia oscillato e schiacciato Torella contro un muro esterno del palazzo che ospita anche una sede della Banca Popolare di Novara. Da chiarire le cause per cui il braccio meccanico si sia sbilanciato. Non si escluderebbe un avvallamento nell’asfalto forse provocato dal peso del mezzo. Al vaglio le immagini delle telecamere di zona.

Vincenzo Torella aveva compiuto 60anni a giugno. Lascia la moglie e due figlie. Una di loro insegna in una scuola che si trova proprio a poche centinaia di metri dal luogo dove ha perso la vita il padre. Il sindaco di Villa Santo Stefano, Giovanni Iorio, si è detto “attonito”.