Qualificazione Europei 2024 l’Italia promossa alla fase finale dopo il pareggio a rete inviolate contro l’Ucraina

Ucraina 0

Italia 0

Ucraina (4-1-4-1): Trubin, konoplya, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko, Stepanenko (Pikhalonok), Tsygankov (Zubkov), Sudakov, Zinchenko, Mudriyk, Dovbyk. All. Rebrov

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Frattesi, Jorginho (Cristante), Barella, Zaniolo (Politano – Darmian), Raspadori (Scamacca), Chiesa (M. Kean). All. Spalletti

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Ass. Diego Barbero Sevilla (Spagna)

Angelo Nevada (Spagna)

Quarto giudice: Guillermo Cuada Fernandez (Spagna)

Var: Juan Martinez Munuera (Spagna)

Avar: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Italia campione d’europa in carica difenderà il titolo nella prossima competizione del 2024 dopo avere pareggiato contro l’Ucraina sul neutro del Bay Arena di Leverkusen (Germania) scelto a causa della guerra. Non era facile per gli azzurri del tecnico Spalletti uscire indenni da questa sfida trattandosi di uno spareggio (entrambe 13 punti). La migliore posizione di classifica dell’Italia nei confronti degli avversari un vantaggio in più potendo contare anche sul risultato di parità per superare il turno. L’Italia ha, invece, pensato ad incamerare i tre punti senza mai speculare sul doppio risultato a suo favore. Dopo un primo tempo giocato ad un ritmo elevato senza mettere a segno alcun gol, la ripresa è stata ancora più intensa col passare dei minuti. L’Ucraina aumentava il ritmo delle giocate ma ha trovato sulla sua strada una formazione che non ha mai dato alcun segno di cedere agli avversari. Tutti gli azzurri oltre la sufficienza, Chiesa ha meritato il voto più alto. Dopo il pareggio, l’Ucraina dovrà disputare gli spareggi play-off per accedere alla fase finale.