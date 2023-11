Turismo alla Spezia: un altro anno da record

La Spezia si conferma una delle mete turistiche più ambite e scelte anche nel 2023. Una crescita già straordinaria nel 2022 che nel 2023 ha fatto registrare numeri record. Sabato mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Paracchini e l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia hanno presentato a Palazzo Civico il report sui dati turismo per i mesi da gennaio a settembre 2023.

I numeri del 2022 avevano confermato La Spezia quale città tra le più scelte in Italia dai turisti. Dati straordinari che nel 2023 hanno visto un incremento medio di quasi il 20% che inseriscono la nostra città nel circuito turistico nazionale, europeo ed internazionale. I numeri parlano di una crescita costante rispetto al 2022 sia di numero di turisti che transitano nella nostra città sia per numero di notti di permanenza; un dato significativo a riprova che La Spezia sia una città nella quale i turisti si fermano e visitano per più giorni.

“Numeri importanti che testimoniano il grande lavoro portato avanti da questa Amministrazione nell’ottica di destagionalizzazione e di ampliamento dell’offerta turistica per andare incontro ad un pubblico eterogeneo- dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Molti sono stati gli eventi: da quelli tradizionali come il Palio del Golfo, la Fiera di San Giuseppe, il Carnevale Spezzino sino al Raduno Nazionale dei Bersaglieri, la ricca programmazione dell’estate spezzina, il Festival del Jazz, la Notte Bianca, And Festival, La Spezia Fantasy; le manifestazioni legate alla cultura come il Paleofestival, Spetialis, Libriamoci, le Notti al Castello, esposizioni temporanee nei nostri Musei Civici come Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti che ha superato i 5000 visitatori; all’outdoor e allo sport come i Campionati Assoluti di Scherma, l’Italian Star Ballet, il Raduno Nazionale di Escursionismo Adattato, il Festival della Vela Solidale, Sport in Piazza, la prima edizione della Golfo dei Poeti Cup e non finisce qui, anche l’inverno si prepara ad essere molto interessante con le iniziative natalizie, la grande festa di Capodanno, la programmazione del Teatro Civico con artisti di rilievo e il nuovo progetto del Trac Festival che durerà ben due mesi nella suggestiva location dello chapiteau negli spazi esterni del PIN. Ma non solo eventi: abbiamo un nuovo sito turistico e una cartellonistica con QR Code in tutte le lingue del mondo tramite la quale avere indicazioni su quattro diversi itinerari cittadini da percorrere a piedi; abbiamo riscoperto la storia cittadina riconsegnando alla città siti culturali dimenticati come la Batteria Valdilocchi, la Galleria Quintino Sella, il Parco della Rimembranza, il Parco delle Mura e intrapreso importanti attività per lo sviluppo sostenibile del territorio con La Spezia Green che ci ha portati ad essere in sesta posizione nella classifica nazionale di Ecosistema Urbano come evidenziato anche dallo studio elaborato da The European House Ambrosetti, il quale mostra come La Spezia performi meglio rispetto alla media Ligure e dell’Italia in materia ambientale; oltre notevoli investimenti in materia di decoro e manutenzione del territorio. La Spezia si sta connotando sempre più come una città del buon vivere capace di accogliere un pubblico internazionale che la sceglie non solo per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per le numerose occasioni che è in grado di offrire.”

Un successo frutto di grandi investimenti e azioni mirate portate avanti in questi anni dall’Amministrazione Peracchini che ha avviato una politica volta allo sviluppo del Turismo in città investendo oltre 10 milioni di euro su infrastrutture turistiche, servizi, eventi culturali e di intrattenimento distribuiti in tutto l’arco dell’anno, grandi manifestazioni fieristiche e sportive capaci di intercettare pubblico 365 giorni l’anno. Oggi chiunque giunga alla Spezia in qualsiasi parte dell’anno troverà una città viva e vivace capace di offrire ai suoi ospiti esperienze indimenticabili.

Investimenti importanti anche in termine di presenza alle principali fiere del turismo. Il Comune della Spezia è costantemente presente alle più quotate manifestazioni italiane dedicate al turismo portando la propria offerta. Sono stati poi ultimati alcuni progetti importanti che hanno visto ad esempio la restituzione alla città di circa 5mila metri quadrati, prima destinati alle attività portuali, che sono stati restituiti alla città consentendo di rendere il fronte a mare sempre più bello con nuove attività commerciali e che consentiranno di realizzare anche una nuova stazione croceristica in grado di poter accogliere nel migliore dei modi le navi da crociera. E ancora: il raddoppio dei parcheggi di interscambio che sono in fase di realizzazione così come la nuova stazione di Migliarina “5 terre express”. Infine è stato realizzato un nuovo portale internet dedicato alla città www.visitspezia.it e poi la nuova segnaletica multimediale che oltre a suggerire percorsi spiega anche, attraverso l’utilizzo dello smartphone e dei QR-code, le bellezze paesaggistiche e architettoniche della nostra città.

Il numero di presenze registrate da gennaio a settembre 2023 è di 584.574 che segna un +14,06% in più rispetto all’anno precedente ma il dato più interessanti sono le presenze mensili che raggiungano il picco massimo nei mesi di luglio e agosto, ma registrano sempre numeri importanti a riprova che le politiche sulla destagionalizzazione siano vincenti, Per quando riguarda la nazionalità del turista/cliente, si osserva la preponderante presenza dei turisti francesi, ma anche tedeschi cinesi, inglesi, australiani e un +38.44% di turisti americani. La Spezia quindi è un vero e proprio punto di riferimento turistico in Liguria.

Nella foto di copertina:

in piedi da sx Valerio Beghè rete imprese – Pierluigi Peracchini Sindaco della Spezia – Stefano De Mastri Presidente sezione turismo Confindustria – Maria Grazia Frijia – assessore al Turismo