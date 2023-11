Pallanuoto serie A2 successo della capolista R.N. Lucio Auditore Crotone in quel di Napoli

ACQUACHIARA-RARI NANTES AUDITORE 11-14

(3-4, 3-2, 3-5, 2-3)

ACQUACHIARA NA: Alvino, Cielo, Fortunato 2, Adam 1, Amato, Di Leva, Angelone 1, Aiello 2, De Florio 4, De Gregorio, Angelone C. 1, Giello, Chianese, Nazzaro. Tpv: Fasano.

RARI NANTES AUDITORE: Ruggiero, Chiodo 2, Amatruda, Zovko, Candigliota, Tkac 1, Giacoppo 5, Spadafora 1, Lapenna, Privitera 4, Orlando, Caliogna 1, Palermo. Tpv: Arcuri.

Terza vittoria consecutiva per la Rari Nantes Auditore Crotone che tiene a bada un’ottima Acqiachiara Napoli e nel finale riesce ad avere la meglio grazie alla grande compattezza e qualche giocata di enorme classe dei suoi. Palma di mpv per Massimo Giacoppo, campione che non finisce mai, autore di un poker straordinario, impreziosito da tre palombe da cineteca. Ma è stata tutta la squadra a tener botta, sapientemente guidata da mister Checco Arcuri. Partenopei mai domi, bravi a restare in partita fino alla fine, anche se ancora una volta è stato il terzo quarto il gioco perfetto dei crotonesi. Non era affatto facile e scontato, anzi. Ma Crotone ha dimostrato ancora una volta grandissimo orgoglio e arriva alla sfida delle sfide contro la Canottieri Napoli nel miglior modo possibile.