Casartigiani Piemonte a Restructura: in diretta su Antenna 1 La Radio

Su Antenna 1 La Radio (www.antennaunoradio.com), durante il programma “Impresa Radio Network” del 16 novembre 2023 condotto dal giornalista Claudio Pasqua, ospite alle 15 in studio e in diretta Giorgio Calvi, Responsabile Servizi alle imprese di Casartigiani Piemonte, che illustrerà le iniziative della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani.

Casartigiani Piemonte a “Restructura”

Casartigiani sarà presente a “Restructura” (www.restructura.com), a Torino dal 23 al 25 novembre, presso il Padiglione 3 del Lingotto Fiere Torino in Via Nizza 294. E lo fa in grande stile, insieme ad oltre 10.000 operatori del settore accreditati, oltre 150 aziende espositrici, oltre 70 tra convegni, workshop e momenti di formazione. Expocasa si svolge in collaborazione con Casaclima e con gli ordini e collegi professionali del territorio (Ordine Architetti di Torino, Ordine Ingegneri di Torino, Ordine dei Geologi del Piemonte, Collegio dei Geometri di Torino, Collegio dei Periti di Torino, ecc.)

Casartigiani a Impresa Radio Network su Antenna 1 La Radio

Durante il programma Impresa Radio Network, trasmesso su Antenna 1 La Radio, giovedì 16 novembre alle 15.00 Giorgio Calvi, responsabile Servizi alle imprese di Casartigiani Piemonte, avrà l’opportunità di illustrare le iniziative della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani.

L’intervista sarà diffusa in diretta attraverso vari canali di Antenna 1 La Radio, come FM, DAB+ e streaming​​.

L’Associazione Casartigiani Piemonte, di cui fa parte Casartigiani Torino (sito web www.sindart.it), si dedica al supporto delle attività tradizionali dell’artigianato, promuovendo iniziative per il loro sviluppo, la produzione e le attività, oltre a favorire la formazione professionale e la solidarietà tra gli artigiani​​.

Qui alcuni degli importanti appuntamenti da segnalare all’interno di Restructura – Lingotto Fiere Torino – organizzati da Casartigiani Piemonte:

25/11/2023 | 09:30 – 11:30 – “Oltre la Direttiva ‘Case Green’”: perché è bene costruire un edificio a zero emissioni. Questo evento, tenutosi nella Sala Verde, si concentrerà sull’importanza e sui benefici della costruzione di edifici a zero emissioni, ponendo l’accento sulle normative ambientali e sulle innovative tecniche di costruzione sostenibile.

25/11/2023 | 15:00 – 16:00 – “L’importanza del colore nell’Edilizia e nel Design“. Questo incontro, previsto nella Sala Academy, esplorerà il ruolo e l’influenza del colore nel settore dell’edilizia e del design. Sarà un’occasione per comprendere come i colori possano influenzare sia l’estetica che la funzionalità degli spazi, con un focus particolare sull’impiego innovativo del colore in questi ambiti.

Relatrice: Gabriella Cevrero, docente di Color e Interior Designer presso Accademia Telematica Europea

Prenota l’esperto

Sempre durante Restructura, dal 23 al 25 novembre, sarà possibile usufruire di consulenze personalizzate su Credito – Formazione – Ambiente – Sicurezza sul Lavoro e tanto altro…

L’iniziativa, a cura di Casartigiani Torino e Confartigianato Torino, mette a disposizione un servizio di consulenza gratuita per i visitatori e gli operatori del settore che abbiano necessità di approfondire le seguenti tematiche:

Sicurezza nei luoghi di lavoro ed obblighi formativi

Pratiche gestione rifiuti

Assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori artigiani – SanArti

Prestazioni dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese (EBAP) per Aziende/ titolari/ soci e coadiuvanti

Le figure che terranno le consulenze sono:

Consulenti per la Sicurezza nei luoghi di lavoro

Consulenti Ambientali

Consulenti per il welfare aziendale

PER PRENOTARSI: https://www.restructura.com/56/incontra-esperto

Per informazioni è possibile contattare il numero 011/4298519, inviare una mail a [email protected] o visitare il sito www.sindart.it.

A seguire nel video l’intervista a Giorgio Calvi, responsabile Servizi alle Imprese Casartigiani Piemonte, durante l’evento Expocasa registrata al Lingotto Fiere nel mese di ottobre 2023