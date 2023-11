Abito damigella – vintage o moderno?

Andare a parlare con gli esperti dell’abito damigella significa poter avere dei consigli per scegliere l’outfit perfetto, per quello che è un ruolo speciale, e che richiede grande cura e attenzione, quando si sceglie appunto l’abito.

Quest’ultimo infatti dovrà essere coordinato col tema del matrimonio elegante, e possibilmente adattarsi anche ai desideri e alle preferenze della sposa: ed ecco perché è bene sia per tutta una serie di cose che serviranno per scegliere l’abito da damigella perfetto, in modo che quel giorno ci si senta sicuri di quello che sta indossando.

Di sicuro per arrivare a questo obiettivo sarà importante comunicare al meglio con la sposa, perché solo così si può fare una scelta che sia armoniosa dell’abito: ed ecco perché è una cosa molto positiva a chiederle quali sono le sue preferenze sullo stile, sulla lunghezza e sul colore di quell’abito.

Sarà bene parlare con lei anche per capire quale sarà il tema del matrimonio e qual è l’atmosfera che si vuole creare perché non si può non considerare quella che dovrebbe essere la visione della sposa, nell’ottica di voler scegliere un abito che si adatti all’evento complessivo e al suo posto.

Molto importante sarà anche considerare il luogo del matrimonio e anche la stagione nel quale avverrà perché è chiaro che se l’evento sarà in primavera o in estate, si potrebbe optare per un tessuto leggero e particolare.

Mentre se parliamo di matrimoni che avverranno in inverno o in autunno sarebbe meglio optare per tessuti più pesanti o per delle cose con le maniche lunghe.

Dicevamo anche di considerare il luogo del matrimonio nel senso che se dovesse essere all’aperto è meglio prendere in considerazione la possibilità che le temperature siano variabili e che ci sia anche del vento in modo da scegliere un abito che si adatti a tutte queste condizioni.

Altri aspetti da valutare prima di scegliere questo abito

Considerando che ogni damigella ha un corpo unico nella sua forma è necessario che riesca a trovare uno stile affine alle sue caratteristiche, esplorando diverse opzioni come per esempio gli abiti a sirena o a corpetto, o senza spalline, perché comunque lo scopo è quello di trovare l’abito che faccia proprio agio.

In questo senso sarà essenziale scegliere il colore giusto, che dipenderà dalle preferenze di chi si sposa, e anche dal tema del matrimonio, perché se per esempio la sposa dovesse avere in mente un colore specifico, è meglio cercare di adattarsi a questa indicazione.

Inoltre se non ci dovessero essere restrizioni particolari si potrebbero considerare dei colori che si abbinano bene alla propria carnagione e capelli, tenendo presente che alcuni colori possono sembrare diversi a seconda della luce: ed ecco perché è ben assicurarsi di controllare l’abito sia con la luce artificiale che con quella naturale.

Infine per completare l’outfit damigella sarebbe bene scegliere anche i migliori accessori e scarpe, cercando di coordinare col colore e lo stile dell’abito perché per esempio chi dovesse indossare un abito semplice, potrebbe optare per una cintura decorativa e gioielli più vistosi.