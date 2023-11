Scegliere un avvocato tributarista, alcuni suggerimenti utili

Quando si sente parlare di avvocato tributarista, si fa riferimento chiaramente a quel professionista che si occupa della difesa tecnica in un processo tributario. In poche parole, nel caso in cui una persona dovesse essere citata in giudizio per un procedimento tributario, ecco che l’avvocato tributarista si occuperà proprio di garantire la miglior tutela possibile degli interessi del contribuente.

Cosa cambia rispetto al difensore tecnico tributario

A volte capita di fare confusione tra queste due figure. Ebbene, anche il difensore tecnico tributario può tranquillamente garantire assistenza al contribuente in ogni fase del procedimento e del processo amministrativo, ma non può svolgere una funzione che spetta solo all’avvocato tributarista. Quest’ultimo, infatti, è l’unico che può dare assistenza al contribuente anche in un processo penale tributario.

Si tratta, come si può facilmente intuire, di una figura che è fondamentale per garantire tutela e assistenza processuale nel caso in cui una persona si ritrovi ad avere problemi con il fisco. Facciamo un esempio per rendere più chiaro il concetto: il contribuente viene accusato di essere un evasore fiscale oppure viene coinvolto in un altro procedimento tributario. In questi casi, ecco che la scelta di un avvocato facente parte di un rinomato e affidabile studio tributarista fa davvero la differenza.

I compiti di un avvocato tributarista

Come dicevamo in precedenza, si tratta di un professionista che risulta essere fondamentale in tutta una serie di attività contenziose rispetto alle commissioni tributarie. Non solo, dal momento che può anche svolgere delle attività tipicamente stragiudiziali. Di conseguenza, può essere consultato anche per garantire tutta una serie di consulenze, sempre nell’ambito fiscale, ma anche in relazione a reati connessi al diritto tributario.

Per potersi occupare di tali materie, è chiaro che un avvocato tributarista deve necessariamente essere sempre aggiornato su tutte le novità che vengono introdotte in ambito fiscali. Di conseguenza, dovrà sempre seguire tutti gli aggiornamenti che vengono comunicati da parte dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio.

Perché conviene avvalersi delle piattaforme online

Se doveste essere coinvolti in qualsivoglia modo in una controversia di natura tributaria, la prima cosa da fare sarà quella di andare alla ricerca di un avvocato che possa assistervi nel migliore dei modi. Affrontare una causa tributaria non è certo una passeggiata, ma proprio per questo motivo è fondamentale curare la scelta dell’avvocato tributarista più adatto.

Il primo passo è quello di valutare in maniera approfondita la specializzazione, così come le competenze dell’avvocato tributarista. È fondamentale, infatti, che il professionista prescelto debba assicurare una tutela effettivamente completa sotto ogni aspetto. Tra le diverse figure a cui si può fare riferimento troviamo anche quella del difensore tecnico, che non ha però i requisiti per garantire la difesa del cliente nel caso in cui si dovesse affrontare un processo penale. È chiaro che, in quest’ultimo caso, l’unica figura a cui si può fare riferimento è quella di un avvocato tributarista.

Il primo passo, in ogni caso, per poter individuare il miglior professionista possibile in base alle proprie esigenze, è quello di intavolare un primo contatto, anche dando uno sguardo alle varie piattaforme online. La ricerca deve concentrarsi esclusivamente su un avvocato dotato di competenze approfondite in materia tributaria.

Quindi, il consiglio migliore da seguire è quello di approfondire il tema delle specializzazioni e del portafoglio di cause che sono state trattate dall’avvocato in questione. Serve anche comprendere un aspetto ben preciso, ovvero se l’avvocato con cui si sta parlando ha già una buona esperienza in tema di cause simili. Importante anche il discorso di aggiornamento delle normative, così come della formazione in ambito tributario. Insomma, ci si dovrà accertare che si tratti di un professionista a tutti gli effetti e non di un avvocato alle prime armi, a maggior ragione se si tratta di una causa piuttosto spinosa da affrontare.