Udine. “Crazy Lady” è il nuovo singolo di Mazza

Dal 10 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “CRAZY LADY”, il nuovo singolo di Mazza. “Crazy Lady” è un brano dal groove infuocato dalla dancehall (pronto ad accendere ogni Dance floor) che nasce da un mix di emozioni, situazioni, scene che iniziano da un incontro tra un ragazzo e una ragazza durante un viaggio avventuroso. Da subito un’intesa data da una forte attrazione tra i due. Il viaggio che inizia in Italia passa per il Sud America fino ad arrivare degli Stati Uniti. Commenta l’artista a proposito del brano: “Con questo brano voglio raccontare la libertà, l’unione, la follia, la fantasia”.

“A 8 anni possiede la prima chitarra e inizia a sognare”

Mazza, all’anagrafe Luca Mazzone, nasce a Udine il 12 luglio 1991.

Cresciuto inizialmente in una piccola cittadina di mare con un’adorazione smisurata per la musica di

Pino Daniele, dopo delusioni scolastiche e drammi familiari, abbandona momentaneamente gli studi e si adatta nel mondo del lavoro nei clubs più riconosciuti per fare musica. Così inizia il percorso che porta la creazione del suo primo EP “Fuori e dentro la ragione” appoggiato e prodotto da uno studio dell’underground friulana.

Col tempo sempre di più sente una forte appartenenza ai ritmi movimentati come la Dancehall, col giusto pubblico gli e permesso di fare live per grandi manifestazioni in tutta la regione.

Nel 2016 esce “Aria” in collaborazione con Joe Peltrini, affermato cantante reggae/ska: questa collaborazione porta a svariati live anche toccando palchi importanti come l’Arena Alpeadria di Lignano Sabbiadoro (UD).

A seguire prende parte dai più piccoli ai grandi brand nati in Friuli Venezia Giulia di Hip Hop, Reggaeton e Dancehall come MC/Live Show.

Nel 2017/18 scrive “Via da Qua” inizialmente autoprodotta dallo stesso Mazza in collaborazione con la band Joe e i Fratelli, ma subito dopo riarrangiata e riprodotta da Giuan Shaday ottenendo sui social 41 mil views in soli 4 giorni.

Nel 2019 dopo vari trasferimenti e viaggi di meditazione proprio a New York scrive “Fino a quando sono Qua”, brano Dancehall che fa da test per l’inizio di un progetto più ampio con connessioni sparse nel mondo, che comprende la scrittura di 2 EP e molti inediti.

Oggi Mazza è appoggiato da un suo piccolo staff di Vocal Coach, Sound designer, Producer, DJ.

Ad ottobre 2022 viene contattato dalla casa discografica Up Music /Il Branco con la quale, dopo aver superato dei casting, ottiene un contratto a livello nazionale.

“Crazy Lady” è il nuovo singolo dancehall di Mazza disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 10 novembre 2023 in coproduzione con Up Music.