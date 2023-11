Trento. Arrivato oggi l’abete che illuminerà piazza Duomo

Arrivato oggi l’abete rosso che a partire da sabato 18 novembre, giorno dell’inaugurazione di “Trento, città del Natale”, con i suoi 16 metri illuminerà piazza Duomo durante le festività. Il secondo albero, alto nove metri, ha invece trovato casa non più in piazza Dante, ma nel quartiere delle Albere in piazza delle Donne lavoratrici. Nel fine settimana saranno entrambi allestiti con addobbi dorati e luci a led bianche.

I due alberi sono stati scelti dalla vicesindaca e assessora alla cultura e al turismo Elisabetta Bozzarelli a Norge, sul monte Bondone, insieme all’Azienda forestale tra alcuni esemplari che dovranno essere abbattuti per ragioni di sicurezza stradale.

Al terminate delle festività, in un’ottica di economia circolare, i due abeti saranno trasformati in legna.