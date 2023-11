Crevalcolre. “Il giorno uno”: il singolo d’esordio di $teel

Da venerdì 10 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Il giorno uno”, il primo singolo di $teel. “Il giorno uno” è un brano che trasmette emozioni positive e riesce a riscaldare l’anima di chi lo ascolta. Questa canzone nasce da una semplice melodia canticchiata dall’artista su un beat casuale, quasi come se fosse una serenata dedicata a una persona amata. Attraverso un processo di lavoro intensivo sia sull’artista che sulla canzone stessa, è maturata in un’opera artistica completa.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Mi sono allenato, ci ho messo tutto me stesso per registrarla, seguivo i consigli per le vocalità , mi ricordavo i rimproveri degli amici sulle tonalità, facevo più take per poter ampliare le vocali in modo diverso durante la rec, ho fatto esercizi con il diaframma e con le melodie base grazie agli insegnamenti di un coach, e sono uscito dalla sala registrazioni tutto sudato ; di tutte queste esperienze ne ho fatto tesoro e non vedo l’ora che venga pubblicata!

Perché questo è il mio miglior risultato fino a oggi ottenuto! Domani chi sa?! Ma adesso arriva $teel! Buon ascolto!”

Davide Calvi in arte $teel, vive a Crevalcore, un paese in provincia di Bologna. Fin da ragazzino, partecipa alle Battle Freestyle Rap, utilizzando questa forma di espressione come mezzo di divertimento e creando i suoi testi nella sua cameretta. Qui, li registrava con il telefono o si recava in studi di registrazione di amici, vivendo momenti indimenticabili.

Inizialmente, la musica rappresenta per lui una fonte di gioia e realizzazione personale, ma crescendo, inizia a notare la crescente strumentalizzazione e la commercializzazione nel mondo musicale. Questo lo ha spinto a dimostrare a se stesso che è possibile vivere della propria passione. Così, ha fondato I Puma, una crew composta da ragazzi che si sono impegnati nell’organizzazione di Contest Freestyle nella zona della bassa bolognese. Il loro obiettivo è quello di promuovere la musica in ogni modo possibile, senza compromettere la loro autenticità. Ogni membro del gruppo possiede un carattere dominante, proprio come un vero puma, ma lavorano insieme per creare un movimento che sia in grado di intrattenere e istruire il pubblico che li segue. L’obiettivo principale è divertirsi e, al contempo, condividere un messaggio attraverso la musica.

La musica è sempre stata per $teel una fonte di insegnamento e disciplina, perché non solo genera felicità a sé stesso ma anche in chi lo circonda, creando sensazioni uniche.

Dopo aver esplorato anni di hiphop, rap e tutti i suoi sottogeneri, $teel ha fatto la conoscenza della Up Music, un’etichetta discografica che, dopo ben due provini, gli ha offerto un contratto, aprendo le porte ad una nuova fase della sua carriera artistica.