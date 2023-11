Arredare uno stand – dall’idea tradizionale all’allestimento innovativo

Andiamo a vedere come si fa ad arredare uno stand perché deve essere una cosa fatta in maniera efficace per catturare l’attenzione del pubblico, creando un’esperienza coinvolgente, e comunicando il proprio messaggio, al di là se parliamo di un evento fieristico o di una conferenza, perché in ogni caso l’arredamento avrà il ruolo cruciale proprio per determinare il successo o l’insuccesso di quella esposizione.

Quindi è un’ottima cosa andare a parlare con gli esperti per avere delle idee creative e dei consigli pratici, quando si tratta di arredare e sistemare lo stand nella maniera più funzionale e accattivante possibile.

Volendo però dare alcune indicazioni possiamo dire che prima di iniziare l’arredamento bisogna definire il messaggio che si vuole comunicare, ma anche gli obiettivi che si hanno, perché per esempio magari lo scopo è promuovere un prodotto, oppure stabilire nuovi contatti, o ancora aumentare la consapevolezza del marchio.

In ogni caso avere in testa un’idea precisa degli obiettivi aiuterà a scegliere al meglio l’arredamento perché comunque il messaggio chiave dovrà essere enfatizzato con l’uso della grafica, dei materiali visivi, nonché dei testi che ci saranno dentro lo stand.

Molto importante sarà anche pianificare lo spazio per creare un layout funzionale e invitante, attraverso quelle che saranno le valutazioni e le dimensioni dello stand, oltre al fatto che bisogna considerare diverse aree funzionali che servono in questo caso come quella espositiva, quella di interazione con i visitatori e quella dell’accoglienza.

Lo scopo sarà quello di assicurarsi di avere spazio sufficiente per il flusso del pubblico, evitando l’aspetto affollato, e utilizzando elementi come scaffalature, pareti divisorie o mobili modulari, in modo da creare una disposizione adattabile e flessibile.

Altre cose da considerare per quanto riguarda la scelta dell’arredamento dello stand

Teniamo presente quindi che in definitiva se riuscivamo a scegliere un tema in stile coerente per arredare lo stand possiamo creare un impatto visivo che sarà memorabile e riconoscibile. Innanzitutto si dovrà scegliere lo stile che potrebbe essere minimalista o moderno, e anche il design che potrebbe essere creativo e vivace.

Ma soprattutto dobbiamo accertarci che il tema e anche lo stile che scegliamo, siano in linea con i valori del marchio, le sue identità, ma anche col pubblico e il target di riferimento.

Questo significa nel concreto utilizzare forme, materiali e colori che vadano a richiamare l’estetica del Brand, creando un’atmosfera che sia coerente e riconoscibile.

Molto importante sarà anche l’illuminazione che servirà per creare un’atmosfera accogliente, e anche per mettere in risalto i servizi e prodotti esposti.

Si potrebbe per esempio utilizzare una combinazione di punti luce direzionali e illuminazione di accentuazione, nonché quella generale, per creare effetti visivi originali e interessanti.

Inoltre usare luci colorate potrà contribuire a creare un’atmosfera coinvolgente ed emozionale, tenendo presente che l’illuminazione deve essere adeguata a consentire ai visitatori di esaminare dettagli dei prodotti esposti.

Di base comunque gli elementi di design e dettagli curati possono fare la differenza, scegliendo comunque materiali di alta qualità come vetro, tessuti pregiati o legno, che dovranno trasmettere una sensazione di professionalità e di eleganza.