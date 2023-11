Rinnovare gli interni della vostra casa, alcuni consigli utili

Capita ormai da qualche tempo che notate numerosi difetti nella vostra abitazione principale? Può essere che sia arrivato il momento di dare una bella rinfrescata a tutti gli interni della vostra abitazione. D’altro canto, arriva un po’ per tutti il momento di rinnovare parte degli arredi oppure proprio lo stile di una casa e, di conseguenza, ci si deve rimboccare le mani e capire come poter raggiungere il miglior risultato possibile.

È chiaro che rinnovare la casa è un compito impegnativo, ma spesso e volentieri la cosa migliore è quella di fare affidamento su dei professionisti del settore. Insomma, chiedere consiglio a degli esperti di architettura di interni è una delle cose migliori da fare, soprattutto perché chi ha competenze ed esperienza può individuare le soluzioni più adatte a qualsiasi esigenza.

Stile e spazi interni

Ancora prima di cominciare, il primo passo è quello di individuare non solo le finiture, ma anche le tonalità giuste. Per evitare di compiere troppi errori, la cosa migliore da fare è quella di avere le idee decisamente chiare in riferimento allo stile che dovrà avere l’abitazione, anche rispetto a quello attualmente presente. Indipendentemente dal fatto che sia uno stile industriale, oppure tradizionale, o ancora moderno, è fondamentale che non solo le finiture, ma pure i vari colori siano in grado di adeguarsi alla perfezione allo stile scelto. Solo in questo modo, si può raggiungere l’obiettivo finale di avere una coerenza visiva.

Le finiture, esattamente al pari delle pareti, così come del pavimento prescelto e delle piastrelle, si devono scegliere in relazione anche alle funzionalità. Giusto per fare un esempio, sia la cucina che il bagno corrispondono a due ambienti in cui si passano diverse ore quando si è in casa. Per questo motivo, è fondamentale propendere sempre per dei materiali estremamente resistenti rispetto all’acqua e che possano essere notevolmente semplici da pulire. In altri casi, come nella camera da letto oppure in soggiorno, ecco che si può puntare su finiture decisamente più accoglienti e morbide.

Divertitevi con i colori

Le tonalità rappresentano un aspetto che fa la differenza in tema di progettazione di interni ed è chiaro che possono avere anche una notevole influenza circa l’atmosfera che caratterizza un determinato ambiente. Quindi, la scelta dei colori deve essere fatta con la massima coerenza, individuando una soluzione che complessivamente si riesca ad armonizzare in maniera impeccabile.

Nel caso in cui l’obiettivo sia quello di ottenere uno stile elegante e, al contempo, tradizionale, la cosa migliore da fare è quella di optare per delle tonalità piuttosto neutre, come ad esempio il mandorla. Si tratta di un colore molto azzeccato, dal momento che riesce ad abbinarsi alla perfezione con tanti materiali diversi, come ad esempio resine, ma anche ardesia, legno e marmo. Una soluzione molto interessante per le pareti, così come per i mobili.

Se volete un ambiente ispirato maggiormente all’eleganza e alla serenità, allora dovreste puntare sul colore perla. Una soluzione ottimale per gli abbinamenti sia con il nero che con il bianco, così come una scelta valida sia per l’acquisto dei mobili che per i vari complementi d’arredo.

Nel caso in cui l’obiettivo sia quello di realizzare un ambiente che possa essere decisamente frizzante e in grado di lasciare a bocca aperta i vostri ospiti, allora potreste osare con qualche tonalità decisamente più intensa e meno neutra. Si tratta del viola, così come del verde e del giallo. È chiaro che bisogna sceglierli in maniera dosata ed equilibrata senza troppi eccessi, ma con il giusto bilanciamento sono in grado di apportare un effetto davvero frizzante, senza evitare cadute di stile.