Firenze. “Strada dei pensieri sospesi” è il nuovo singolo di Diego Rojas Chaigneau

Da venerdì 10 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Strada dei pensieri sospesi”, il nuovo singolo di Diego Rojas Chaigneau. “Strada dei pensieri sospesi” è un brano rock carico di energia, forza e speranza per il futuro. Ognuno di noi percorre un cammino nella vita, e questa strada interiore rappresenta il percorso che seguiamo senza interruzioni fin dalla nascita. È una strada in cui inciampiamo, cadiamo e proviamo dolore, ma riusciamo anche a rialzarci. I nostri punti di riferimento, ciò che ci spinge a continuare, sono sempre presenti, anche se non sempre riusciamo a percepirne la voce. Se riusciamo ad ascoltarla, troveremo sempre la forza di rialzarci e andare avanti, proprio come una Fenice che risorge dalle sue ceneri.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scritto questo brano perché sentivo un gran bisogno di luce, di positività e di forza. Guardando i tempi che corrono vedo che si fa sempre più fatica a trovare la speranza.

Ma come dice il buon Albus Silente, o per lui La Rowling: “la felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce… o di ascoltare il richiamo alla vita…”»

Diego Rojas Chaigneau è un attore e cantautore Italo Cileno, nato e cresciuto a Firenze. Figlio d’arte, padre chitarrista, madre pianista e pedagoga musicale, studia Teatro a Roma, prima all’AIAD, (Accademia internazionale arte drammatica del teatro Quirino) e successivamente Cinema al Duse International di Francesca de Sapio.

Dopo aver cominciato a lavorare come attore in teatro, qualche serie e vari cortometraggi decide di tornare a Firenze, dove la passione ancestrale per la musica si risveglia.

Si dedica allo studio della voce, della chitarra e ad altri cordofoni latino-americani come il “tres” il “Cuatro”, e il “Charango”.

Assieme ad una ricca eredità artistica, all’eterna compagna sindrome di tourette, e a voler fare sempre il contrario di ciò che viene detto, nasce “Sentieri”, un album che cerca di unire stili e ritmi di tutto il mondo traendo ispirazione dal folklore latino-americano del quale suo zio, Josè Seves cantante storico degli Inti Illimani fu portavoce.