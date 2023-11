Bolletta del gas. Nuovo rialzo: +12%

Stangata in vista per gli italiani. Ad ottobre la bolletta del gas aumenta del 12% rispetto a settembre. Lo ha reso noto l’autorità pubblica dell’energia, che fissa le tariffe di luce e gas sul mercato tutelato. L’incremento è collegato al prezzo in salita del gas naturale (+7,9%) e anche a quello della spesa per il trasporto e la gestione del contatore (+4,1%). Restano invece invariati gli oneri generali.

La spesa per il gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (novembre 2022 – ottobre 2023) è di 1.457 euro al’incirca, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (novembre 2021 – ottobre 2022).

Il Governo Meloni ha rinnovato per ottobre e per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione dell’Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento. Il mese di ottobre ha registrato una quotazione media del metano all’ingrosso superiore rispetto a quella del mese di settembre. Il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 43,73 euro al megawattora. Il valore considerato è la media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano, il Psv day ahead. L’aumento della spesa per il trasporto e la gestione del contatore è legato all’incremento, tipico della stagione invernale, degli oneri di stoccaggio, per assicurare la piena funzionalità degli stoccaggi nel periodo di maggiore utilizzo.

L’aumento della tariffa del gas era ampiamente atteso, visto l’incremento del prezzo del metano a ottobre sul mercato Psv, dovuto ai primi freddi e alle tensioni internazionali. La tariffa sul mercato tutelato riguarda solo un terzo degli utenti italiani. Gli altri sono sul mercato libero, dove i prezzi sono fissati dalle società private. Tuttavia la quotazione di Arera dà sempre un’idea della tendenza generale.

Per Assoutenti, “l’aumento delle tariffe del gas del 12% a ottobre equivale a una maggiore spesa pari a +159 euro a famiglia su base annua, con la bolletta del gas che, ai nuovi prezzi, raggiunge quota 1.486 euro a nucleo (nel periodo 1 ottobre 2023/30 settembre 2024): se si considera anche la spesa per la luce salita del +18,6% nell’ultimo trimestre dell’anno con la bolletta media pari a 764 euro, il conto complessivo per luce e gas a carico di una famiglia del mercato tutelato raggiunge quota 2.250 euro annui”.