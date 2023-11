Napoli. Cavallucci e cotton fioc: reading di anteprima presso il Museum Cafè

In attesa dell’uscita ufficiale di Cavallucci e cotton fioc, prevista per il 25 novembre 2023, e della prima presentazione del libro, venerdì 10 novembre 2023, ore 17.30, si terrà un reading di anteprima presso il Museum Cafè (Largo corpo di Napoli, 3, Piazzetta Nilo).

Cavallucci e cotton fioc (Napoli, Guida Editori, 2023) è un’opera collettiva, in cui alla scrittura di Marcello Affuso si associano i diversi linguaggi dell’arte: la fotografia, la musica, l’arte figurativa. Le altre voci di questo progetto corale sono Erica Baldi, Corrado Del Gaudio, Riccardo Della Rocca, Alessandra Nazzaro e Federico Riccobene.

Il titolo del libro trae ispirazione dall’immagine di un ippocampo aggrappato a un cotton fioc scattata dal wildlife photographer Justin Hofman durante una spedizione di snorkeling nel territorio del Borneo. Come si legge nella prefazione a cura di Carolina Borrelli, «la gravità dell’inquinamento marino ha come referente simbolico la crisi contemporanea, alla quale l’autore resiste per il tramite della poesia».

Le tematiche trattate nel libro sono molteplici: il dramma personale della malattia e della depressione; il senso civico espresso nella compassione e nell’aiuto del prossimo; la riflessione metaletteraria, con il ricorso alle auctoritates di Eugenio Montale, Samuel Beckett, Charles Bukowski, Gabriele D’Annunzio, David Grossman, José Saramago. Inoltre, la scrittura di Marcello Affuso si interfaccia costantemente con la cultura visuale: nei suoi testi fanno da protagonisti la pittura di Edvard Munch e il cinema di Charlie Kaufman.

Ai testi di Marcello Affuso si associano gli scritti dei giovani poeti Riccardo Della Rocca e Corrado Del Gaudio, le fotografie di Erica Baldi e le illustrazioni di Federico Riccobene. Infine, tramite l’apposito QR Code, è possibile ascoltare le canzoni di Alessandra Nazzaro.

Gli autori

Marcello AFFUSO, classe ’89, è un giornalista, docente e fotografo napoletano. Nel 2011 ha pubblicato con Jessica Mastroianni il suo romanzo d’esordio, A un passo da te (Linee infinite editore). Nel 2013 ha fondato, con Giusy Iervolino, la testata “Eroica Fenice”. Nel 2018 ha pubblicato, con Guida Editori, la sua prima raccolta poetica, Cortocircuito (illustrazioni e fotografie di Daniele Lepore, Sara Melis e Mara Auricchio). Nel 2020, per GM Press editore, ha pubblicato insieme a Valentina Bonavolontà e Giulia Verruti, la sua seconda miscellanea, Tramonti di cartone (illustrazioni e foto a cura di Federica Crispo ed Erica Bardi). Nel 2021, ha pubblicato Ribut (Guida Editori), con Federica Dias, Achille Campanile, Maria Laura Amendola, Lucia Maritato e Manuel Torre.

Corrado DEL GAUDIO (Napoli 13/01/2000) è attualmente iscritto al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II. Inizia a scrivere durante gli anni del liceo in varie forme. Nel 2018 rappresenta il suo Liceo in occasione del concorso Humaniter. Cavallucci e Cotton fioc è la sua prima pubblicazione.

Erica BARDI (Napoli, 1998) si iscrive nel 2017 all’Accademia di Belle Arti di Napoli, trasferendosi un anno dopo all’Accademia di Belle Arti di Brera nella città di Milano, dove attualmente vive e lavora. Nel corso degli studi si avvicina alla fotografia e matura un grande interesse per il cinema. Nel 2021 consegue la laurea in pittura con una tesi sulla pittura caravaggesca e le sue influenze sul cinema del XX secolo. Nel corso dell’ultimo anno in Accademia si iscrive al corso di Fotografia e Linguaggi della Comunicazione Visiva presso il Cfp Bauer, terminando i corsi nel 2022. Successivamente svolge un tirocinio presso la galleria Still Fotografia. Nel 2020 collabora al libro Tramonti di Cartone a cura di Marcello Affuso, Valentina Bonavolontà e Giulia Verruti, con le illustrazioni di Federica Crispo. Nel 2021 espone con l’associazione Centrale Fotografia presso lo Spazio Bianco di Pesaro (PU) in occasione della collettiva Nuova fotografia italiana: materia e autorialità. Nel 2022 partecipa all’Openstudio Progettoborca “Tromamotel” presso l’ex Villaggio Eni a Borca di Cadore (BL). Lo stesso anno espone presso il Padiglione d’Arte Giovane Inverart nel comune di Inveruno (MI). Nel 2023 espone presso la galleria Still Fotografia di Milano in occasione della mostra Elogio dell’ombra con Giuseppe Varchetta e Manuela Mazza.

Riccardo DELLA ROCCA (Napoli, 2001) è iscritto al percorso di laurea in fotografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Appassionato di qualsiasi forma d’arte, tra cui maggiormente la scrittura, la musica, il canto, la fotografia e il cinema, inizia a scrivere, influenzato dai suoi studi umanistici, durante gli anni del liceo. Scrive principalmente poesie, il cui tema prediletto è l’amore in tutte le sue sfaccettature, ma anche sceneggiature e canzoni. Cavallucci e cotton fioc è la sua prima pubblicazione.

Alessandra NAZZARO ha pubblicato sotto il nome d’arte Lena A il disco Nuove Stanze (UMA Records, 2021) distribuito da Sony Music Italy. Nel 2021 partecipa al Laboratorio di canzoni diretto da Tosca “Officina Pasolini”, diplomandomi a fine 2022. Nell’estate del 2021, insieme ad altre tre cantautrici, ha girato la Puglia come busker, riproponendo il repertorio della canzone d’autore italiana.

Federico RICCOBENE nato a Erba (CO) il 1° dicembre 2000, è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Brera (MI). Nel corso degli anni ha partecipato a vari concorsi ed esposizioni tra cui: 2018 Collettiva “Arte in arte e mestieri” (18° edizione), Suzzara (MN) con l’opera “Disperazione, dubbi e domande”; 2019 Collettiva “Arte in arte e mestieri” (19° edizione), Suzzara (MN), con l’opera “Intelligenza artificiale”; 2022 “Inverart” – Padiglione d’Arte giovane, Inveruno (MI). Vincitore Premio Arte Carlo Farioli Ed. “Instabili equilibri” (sezione licei), Palazzo Marliani Cicogna, Busto Arsizio (VA). “Shakespeariana” 2° Ed. 2° classificato, libreria Libooks, Cantù (CO). 2017 Prima Edizione Concorso “Shakespeariana” 10° classificato, libreria Libooks, Cantù (CO).

