Copertura in legno lamellare – tettoie e pergole

Sono proprio gli esperti a sostenere che una copertura in legno lamellare può essere una soluzione elegante e solida, e che ha anche un ottimo rapporto qualità prezzo che non guasta specialmente nel momento storico dove molte persone fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, o che comunque non hanno la possibilità di fare degli investimenti.

Quindi in questi casi può essere un’ottima idea per rivolgersi a un’azienda per capire quelle che sono i vari tipi di tetti in legno lamellare, cercando di capire quelli che sono i prezzi al metro quadro, e anche i vantaggi nel caso in cui si decide di farli installare.

Innanzitutto ricordiamo che il legno spesso viene impiegato nell’edilizia proprio con lo scopo di realizzare coperture di edifici per uso abitativo, commerciale o anche industriale, perché apprezzato per il fatto di adattarsi a qualunque contesto, e di essere facile da lavorare, oltre al fatto di essere elastico come materiale, nel senso che riesce a distribuire carichi statici in maniera uniforme, rispettando l’ecosistema ambientale.

Però una delle cose che blocca le persone è che il legno è spesso sinonimo di prezzi elevati, soprattutto quando parliamo di essenze in massello cioè quelle che si ricavano dal cuore della pianta

Esse hanno tanti pregi ovviamente partendo dal fascino e dal calore delle loro venature, ma anche pregio e sfumature di colore.

In ogni caso chi vuole avere tutti i vantaggi che offre una copertura in legno in un ambiente domestico: però allo stesso tempo vuole risparmiare alla fine può optare per il legno lamellare in quanto presenta caratteristiche fisiche e meccaniche eccellenti, riuscendo a ridurre in maniera notevole i costi di produzione perché così come possiamo vedere dal nome è formato da strati sottili che sono incollati tra di loro, e che vengono sottoposti dei trattamenti specifici che avranno lo scopo di implementare la resistenza al vento, intemperie e la robustezza.

Altri vantaggi del legno lamellare

Un altro vantaggio molto importante del regno lamellare è il fatto di riuscire a eliminare in fase produttiva eventuali fessure, crepe e nodi che sono tipici invece delle essenze di Massello, e che possono creare problemi di resistenza e di tenuto strutturale per quanto riguarda le infiltrazioni di freddo e umidità, che sono la prima causa per quanto riguarda i problemi che hanno le travi in legno.

Inoltre è bene ribadire che ai tetti il legno lamellare ha prezzi accessibili al metro quadrato e quindi risultano perfetti per qualunque budget di spesa. Anche se comunque ci sono delle variabili da considerare, e che hanno a che fare con diversi fattori quale il tipo di legname che viene utilizzato, ma anche la materia prima scelta per lo stato finale di copertura, nonché la metratura complessiva da coprire, e ancora le opere di isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione.

Di sicuro si tratta di un qualcosa che non può essere affrontato in maniera superficiale, ma bisogna parlare con un’azienda edilizia di alto livello, per cercare di capire quelli che sono i prezzi nonché le tempistiche di realizzazione di questo lavoro.