Gestione delle Filiali estere commerciali

Financial management: le informazioni più importanti da conoscere

Il financial management è essenziale per garantire la crescita e la stabilità di un’impresa. Permette di controllare, pianificare e organizzare le risorse finanziarie dell’azienda, così da assicurare l’efficienza operativa e la sostenibilità nel lungo termine. Una gestione che possa dirsi davvero efficace comprende svariate attività, come la valutazione e il controllo delle performance finanziarie, l’analisi dei rischi e delle opportunità, la gestione del flusso di cassa e il bilancio. Il suo obiettivo finale è ottimizzare il valore del capitale dell’impresa, migliorare la redditività e assicurare il ritorno sull’investimento. Da questo punto di vista, è importante approfondire i suoi capisaldi, e scoprire quali sono le migliori soluzioni per gestire le finanze aziendali.

Cos’è il financial management e i suoi capisaldi

Quando si parla di financial management, si fa riferimento ad un processo strategico che si occupa della gestione delle risorse finanziarie di un’azienda. Questa disciplina affronta vari aspetti cruciali come la pianificazione, l’organizzazione, la direzione e il controllo delle attività finanziarie dell’impresa, cercando di massimizzarne il valore, così da aumentare il fatturato incrementando i ricavi e riducendo i costi d’esercizio.

Per comprendere meglio il financial management, è necessario concentrarsi sui suoi capisaldi. Prima di tutto, ci sono le strategie relative agli investimenti, che riguardano direttamente la capacità di cogliere le opportunità più redditizie proposte dai mercati. Nella fase di pianificazione rientrano anche le strategie utili per ridurre i rischi finanziari, così da abbassare l’esposizione dell’impresa. Si fa ad esempio riferimento ad un piano d’azione nel caso dovesse emergere una nuova pandemia (una fase nota come modellazione degli scenari).

Chiaramente nella gestione finanziaria rientrano capisaldi come la contabilità, la fatturazione, le riconciliazioni e le transazioni bancarie. In questo elenco bisogna inserire anche la chiusura finanziaria e i report sulle prestazioni finanziarie, insieme alla pianificazione del budget e – come detto – alla sua definizione in chiave di investimenti, basandosi su determinati scenari possibili e probabili. Infine, ecco il flusso di cassa (cash flow), le spese e le strategie fiscali.

Come migliorare la gestione finanziaria di un’impresa e la gestione delle filiali estere?

Il primo passo per migliorare la gestione finanziaria di un’impresa è assumere un professionista nel financial management. In secondo luogo, conviene sempre scoprire cosa offrono il digitale e le nuove tecnologie, oramai fondamentali per il successo delle aziende.

Qui si fa riferimento nello specifico ai software e alle suite che coprono proprio le esigenze relative alla gestione finanziaria. Un esempio pratico è Infor FMS SunSystem s di cui SOME è il rivenditore italiano, che presenta una serie di moduli specifici per il financial management:

controllo gestione;

reportistica gruppo.

Si parla ad esempio della contabilità fornitori e clienti, della contabilità patrimoniale e generale, del consolidamento dati, della distribuzione dei costi e molto altro ancora.

I software come questo possono aiutare ad automatizzare i processi relativi alla gestione finanziaria e a ridurre gli errori, così da permettere un controllo maggiore sulla gestione delle proprie risorse, e un’importante riduzione dei costi. Inoltre, possono fornire report dettagliati sulle prestazioni finanziarie dell’azienda, facilitando la pianificazione del budget, l’analisi dei rischi e la definizione delle strategie migliori per il core business di un’impresa.